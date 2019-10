Is je kind een moeilijke eter? “Sorry ouders, het ligt echt aan de opvoeding” Margo Verhasselt Lot Piscaer

10 oktober 2019

07u56

Bron: ad.nl 14 Familie “Maar daar zit iets groen in, dat lust ik niet”, klinkt het bekend in de oren? Ja, het gekibbel aan tafel is iets dat in haast elk huishouden voorkomt. Een moeilijke eter in huis hebben, is niet altijd even leuk. Maar hoe ga je daar nu mee om en waaraan ligt dat eetprobleem nu juist?

Zit je met de handen in het haar omdat je werkelijk àlles al geprobeerd hebt? Onderhandelen, belonen, chanteren, boos worden, lief zijn? Dan is dat eigenlijk net waar het schoentje knelt, stelt Nederlands psycholoog Tischa Neve die meewerkt aan het programma ‘Mag ik van tafel?’. Ouders hebben vaak het idee dat niets meer helpt. “De ene keer ben je positief, de andere keer streng. De volgende keer ga je hen straffen en dan geef je een keer toe omdat je geen zin hebt. Dat is dus precies waarom we niet meer weten wat werkt. Kinderen, net als ouders, raken de kluts kwijt.”

Al wijzen we vaak met de vinger naar het karakter van onze kinderen. Uiteraard speelt dat ook wel een rol, bevestigt Neve. “Maar toch ligt het meestal aan de manier waarop ouders met de opvoeding aan tafel omgaan”, vertelt de psychologe.

Het is belangrijk om mee te gaan met de ontwikkeling van het kind. “Kinderen veranderen en tijden veranderen”, zegt Neve. Daarom is het goed om eens in de zoveel tijd te kijken naar de gemaakte afspraken en of er nieuwe afspraken nodig zijn. “Kinderen van 4 jaar en ouder kun je daar heel goed bij betrekken: hoe maken we het eten gezelliger en wat worden onze nieuwe afspraken?’’

Een kind laten kennismaken met verschillende soorten eten hoeft geen heel karwei te zijn. Deze tips zorgen ervoor dat je kleinste gaat knabbelen en proeven vol goede moed!

1. Blijf positief

Als ouder geef jij het goede voorbeeld. Het is dus erg belangrijk om positief te blijven. Het is erg leuk om te experimenteren en aan de slag te gaan met nieuwe en leuke ingrediënten, dat zorgt er ook voor dat de maaltijden niet in herhaling vallen. In plaats van te denken ‘dit zullen ze toch niet lusten’ en te denken dat de maaltijd al gedoemd is, moet je positief blijven en laat niet merken dat je je al van vooraf zorgen maakt. Laat hen beslissen of ze iets lekker vinden of niet.

2. Heb respect voor etenstijd

Probeer tijdens de maaltijd ook effectief samen aan tafel te zitten en niet van hot naar her te lopen in de keuken. Zorg ook dat er genoeg tijd voorzien is voor etenstijd. Laat je kind op een rustige manier kennismaken met nieuwe smaken en zorg dat het voldoende tijd heeft om iedere hap goed te proeven.

3. Serveer hetzelfde gerecht voor het hele gezin

In plaats van voor iedereen een apart gerecht te koken, kook een maaltijd voor het hele gezin. Als kinderen zien dat hun ouders iets lekker vinden, gaat het hen aanmoedigen om toch een hap te nemen, zelfs als ze er niet meteen zin in hebben.

4. Laat de kinderen mee kokkerellen

Kleine handjes kunnen helpen bij kleine taakjes. Laat de kinderen groentjes wassen, water in de pot doen, eventueel iets snijden (onder toezicht!). Als de kinderen helpen in de keuken, leren ze voeding kennen op een andere manier. Daarnaast gaan ze enthousiaster zijn om van hun eigen kookkunsten te proeven.

5. Wees niet bang om te kruiden

Je moet niet bang zijn om kruiden te introduceren in de keuken, ook niet in de gerechten die naar je kinderen zullen gaan. Basilicum en kaneel zijn bijvoorbeeld goede smaakmakers die van jongs af aan vaak in de smaak vallen.

6. Maak van één hap het doel

Maak je geen zorgen als je kleuter zijn bord niet volledig wil leegeten, als hij honger heeft, zal hij dat wel doen. Wat momenteel het belangrijkste is, is dat hij nieuwe smaken ontdekt. Richt je daarom altijd op één hap. Als hij die binnenkrijgen is de eerste stap gezet!

7. Blijf proberen

Kinderen vinden vaak iets niet meteen lekker. Je kan ze dan ook echt dingen leren eten. Als je kind bij een bepaald gerecht zijn neus optrekt, probeer het dan later gerust nog eens opnieuw.