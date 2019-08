International dog day: daarom houden sommige mensen meer van honden dan van hun vrienden MV & VW

26 augustus 2019

09u02

Bron: Psychology today 1294 Familie Is jouw hond ook je allerbeste vriend. Meer zelfs, spendeer je soms liever tijd met hem of haar dan met één van je menselijke vrienden? Dat is niet helemaal ongewoon, zo blijkt uit onderzoek. Vandaag, op international dog day, leggen we je graag uit hoe dat komt.

In 2014 hadden de Belgische gezinnen samen 1,5 miljoen honden en 2,2 miljoen katten in huis. Huisdieren kosten tijd, geld en een heel wat aandacht. Toch hebben heel wat mensen dat allemaal over voor hun liefste beestje. Maar waarom?

De liefde voor onze viervoeters kan soms erg diep gaan. Sommige mensen voelen zelfs meer empathie voor de pijn van honden dan die van mensen. Bij een studie kregen mensen een dilemma voorgeschoteld: ze konden een mensenleven redden of dat van hun hond, nooit allebei. Meer dan een derde van de ondervraagden maakte de keuze om hun hond te redden en liet de mens aan zijn lot over.

De vraag waarom mensen deze keuze maakten, werd het recentst onderzocht door de Northeastern University en werd gepubliceerd in Society & Animals. Voor het onderzoek moesten 256 studenten valse krantenartikels lezen. Daarin stond te lezen dat een slachtoffer aangevallen was, een gebroken been had, bewusteloos was en meerdere verwondingen opliep. Het enige verschil tussen de artikels? Het slachtoffer: dat kon een kindje zijn, een 30-jarige man, een puppy of 6-jarige hond.

Empathie

Na het lezen van het artikel moest iedere deelnemer een reeks vragen beantwoorden om zo hun empathie te meten. De resultaten toonden aan dat mensen meer van streek waren wanneer het slachtoffer de baby, puppy of 6 jaar oude hond was.

De verklaring? Mensen zouden hetzelfde gevoel krijgen van honden als van kinderen. Dat werd ook in eerder onderzoek al aangetoond wanneer moeders onder een MRI-scan foto’s van hun eigen kinderen, andere kinderen, hun hond of een andere hond werd getoond. Bij dat onderzoek reageerden de hersenen van de moeders op dezelfde manier bij zowel de honden als de kinderen.

Het komt erop neer dat we meer empathie voelen wanneer we iemand als hulpeloos en schattig beschouwen, zoals een kleuter of hond.