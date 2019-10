Instagram lanceert binnenkort ‘Threads’ de app die heel je leven deelt met dichte vrienden Valérie Wauters

07 oktober 2019

10u12

Bron: Huffington Post 1 Familie Instagram maakte net bekend dat het heel binnenkort (waarschijnlijk zelfs al later deze week) een nieuwe berichtenapp zal lanceren onder de naam ‘Threads’.

De app zal je in staat stellen om een select groepje vrienden een bericht te sturen in een zogenaamde ‘thread’. Veel concrete info over hoe dit in z’n werk zal gaan is er voorlopig nog niet, al zegt Instagram wel dat het om een camera-based app zal gaan (wat gelijkaardig aan Snapchat dus), die gebruikers zal toestaan om in contact te blijven met een select groepje vrienden. Dat groepje zal vervolgens status updates kunnen delen, gebaseerd op je ‘verplaatsingen’ gedurende de dag.

Gebruikers van Threads zullen zo bijvoorbeeld een ‘Auto Status’ kunnen instellen, die vervolgens automatisch ‘kleine beetjes context kan geven over waar je je bevindt, zonder je exacte coordinaten te verraden.’ Deze statusupdates zal je trouwens zelf kunnen kiezen uit een lijst van voorafbepaalde opties -zoals bijvoorbeeld ‘aan het studeren’ of ‘onderweg’- of je kan zelf zo’n update creëren en personaliseren zodat je meer details kan geven aan je dichtste vrienden.

De app zal daarnaast ook info geven aan je vriendengroep over de status van je batterij en de sterkte van je netwerkverbinding. Vaarwel privacy!