In beeld: zo geslaagd was de derde Family Rave Party in Vilvoorde Birte Govarts

17 maart 2019

19u39 0 Familie Vandaag vond in de Vilvoordse Kruitfabriek voor de derde keer de Family Rave Party plaats, een fuif voor het hele gezin georganiseerd door het online magazine Maison Slash. Onze redactrice kwam, zag én overwon de dansvloer samen met haar man en peuter.

Vier dagen voor de Family Rave Party doorging moest de organisatie op zoek naar een andere locatie. Oorspronkelijk zou het evenement immers doorgaan in de Gentse Kompass Klub, maar die werd vorige woensdag voor enkele maanden gesloten na verschillende incidenten met drugs. Dan maar naar de Kruitfabriek in Vilvoorde, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een fluoparadijs, waar je op de dansvloer kon losgaan op hits als ‘Hey Ya!’ van Outkast, ‘Sexy And I know It’ van LMFAO en – onze favoriet - ‘Everybody on the floor’ van Tokyo Ghetto Pussy.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Maar dat was nog niet alles: in de zaal kon kindlief ook een Landrover bekladden met fluostift en vonden gamers hun gading in een door Game Mania ingerichte hoek met spelconsoles. In de grote inkomhal kon zoon- of dochterlief dan weer een fluotatoeage laten zetten en konden ouders hun minder gehoorzame kinderen tegen de muur plakken (*). Honger gekregen van dat alles? Dan kon je in de foodcorner terecht voor een heerlijke suikerspin, hotdog met toppings naar keuze of popcorn.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg pret was, gingen we ook niet met lege handen naar huis, want Maison Slash had een goodiebag voorzien voor kinderen én ouders. Mocht iemand zich ondertussen nog afvragen waar dat feestje was … Het was vanmiddag te doen in Vilvoorde, maar je kan www.maisonslash.be in de gaten houden voor de volgende edities.

(*) Check onze Instastories (nina_hln), het is véél minder wreed dan het klinkt.