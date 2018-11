Hunkemöller brengt pyjama’s voor honden uit MV

15 november 2018

11u11 0 Familie Pyjama’s hebben het altijd goed gedaan als cadeau onder de kerstboom. Maar laten we eerlijk zijn, we vonden altijd al dat er wel leukere en originelere cadeaus bestaan. Daar moeten we nu toch op terugkomen. Want Hunkemöller brengt pyjama’s voor je liefste viervoeter uit.

De temperaturen zijn gezakt en dat betekent dat we vanaf nu liefst elke avond gezellig onder een dekentje kruipen in een warme pyjama. Iets wat het Nederlands lingerielabel Hunkemöller ook is opgevallen, want zij brengen nu ook pyjama’s uit voor honden. Een avondje petflix & chill in matching pyjama’s dan maar?

De pyjama is gemaakt uit een zachte fleece-stof en komt in drie verschillende stijlen. Er zijn drie maten beschikbaar. De onesie voor dieren kost € 17,99.