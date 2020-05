Hop, hop, hop, het huis staat op z'n kop: opruimcoach Tina Favache legt uit hoe je je kinderen leert opruimen

Ligt er inmiddels meer speelgoed verspreid over je woonkamer dan in de gemiddelde speelgoedwinkel? Is de vreselijke pijn die gepaard gaat met blootsvoets op een Legoblokje stappen jou niet meer vreemd? Hoor je regelmatig ‘ik ben jullie kuisvrouw niet’ over je lippen rollen? Dan is het tijd om je kinderen te leren opruimen. En omdat we allemaal weten dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan vroegen wij raad aan opruimcoach Tina Favache.

Familie Ligt er inmiddels meer speelgoed verspreid over je woonkamer dan in de gemiddelde speelgoedwinkel? Is de vreselijke pijn die gepaard gaat met blootsvoets op een Legoblokje stappen jou niet meer vreemd? Hoor je regelmatig ‘ik ben jullie kuisvrouw niet’ over je lippen rollen? Dan is het tijd om je kinderen te leren opruimen. En omdat we allemaal weten dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan vroegen wij raad aan opruimcoach Tina Favache.

“Eerst en vooral is het belangrijk om weten dat opruimen vooral iets is wat je samen moet doen”, steekt opruim- en routinecoach Tina Favache van wal. “Vraag je kind dus niet om alles altijd in z’n eentje op te bergen. Als je zelf mee opruimt zal je kind veel sneller geneigd zijn om mee te helpen dan wanneer je vraagt om het in z’n eentje te doen. Alles is gewoonweg veel leuker samen.”

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van je kind. Van een kleuter kan je immers niet verwachten dat hij of zij even geconcentreerd opruimt als een lagereschoolkind. “Ik deel kinderen doorgaans op in drie leeftijdscategorieën”, gaat Favache verder. “Laat ons beginnen met de peuters. Deze jongste groep kan je best spelenderwijs leren opruimen: zij zijn namelijk heel erg gevoelig voor opruimliedjes. Ga samen met hen aan de slag om bijvoorbeeld alle blokjes die door huis verspreid liggen op te ruimen. Ga er echter niet van uit dat zij al in staat zijn om verschillende categorieën speelgoed van een speelmat op te ruimen, want dat lukt echt nog niet. Hou het opruimmoment ook tamelijk beperkt in de tijd. Voor kinderen van een jaar of drie is twee minuutjes geconcentreerd opruimen al een hele prestatie.” Wie nog op zoek is naar geschikte opruimliedjes voor deze leeftijdscategorie vindt vast de ideale bondgenoot in meezingers als ‘123 opruimen’ van Kabouter Plop of ‘Ruim alles op’ van Nijntje.

“Kleuters met wat schoolervaring onder de gordel kunnen al wat meer. Bij hen werkt het het best om er een soort van spelletje van te maken. Probeer het opruimen op die manier uitdagend te houden door bijvoorbeeld te vragen of je kleuter snel vijf autootjes of poppen in de juiste bak kan verzamelen.” Hou ook hier rekening met de tijd. De gemiddelde kleuter kan zich volgens de opruimcoach 10 à 15 minuten concentreren op een opruimtaak.

Vanaf de lagere school kan je de lat wat hoger leggen en verwachten dat er toch al een half uurtje min of meer geconcentreerd opgeruimd kan worden. “Voor deze leeftijdsgroep kan je van het opruimen af en toe een wedstrijdje proberen te maken" tipt Favache. “Let er wel op dat je dat niet elke keer doet, want dan blijft dit trucje natuurlijk niet werken. Voor kleine rommeltjes vraag je hen gewoon om op te ruimen. Maar wanneer er echt een bom ontploft is, kan je er een wedstrijdje van maken om te zien wie het snelst klaar is. Dat kan een race tussen broer en zus zijn maar evengoed tussen je kind en jezelf.”

Timing is alles

Een volgend belangrijke tip die Favache meegeeft, is om rekening te houden met het moment waarop je je kind vraagt om op te rommelen. “Bewaar het opruimen niet tot vlak voor het slapengaan. Het is natuurlijk niet het leukste taakje, en door het te bewaren tot op het einde van de dag zal je op heel wat weerstand botsen. Bovendien zullen je kinderen ook veel minder makkelijk willen gaan slapen wanneer ze net al hun rommeltjes hebben moeten opbergen. Beter is om er een vorm van structuur in te brengen die je kinderen een houvast biedt. Bewaar het opruimen voor het kwartiertje of halfuurtje voordat jullie ‘s avonds samen aan tafel gaan. Op die manier kunnen ze na het avondeten nog eventjes televisie kijken, en krijgt opruimen een minder negatieve bijklank. Het geeft je kinderen rust én iets om naar uit te kijken. Bovendien krijgen de allerjongsten hierdoor wat meer voeling met het begrip tijd. Zij kunnen immers geen klok lezen, maar door hen een avondroutine aan te leren hebben ze toch een idee van de dagindeling.”

Educatief momentje

Wie kinderen in huis heeft, weet dat de verleiding soms groot is om snel even zelf op te ruimen en zo de eeuwige strijd met én het zenuwtergende getreuzel van kindlief te vermijden. Toch is de opruimcoach er een grote voorstander van om je kinderen zelf aan de slag te laten gaan. “Bij de allerkleinste leer je samen met het opruimen ook de handigheid aan om met bepaalde voorwerpen om te gaan. Ze leren op deze manier dingen opnemen en verplaatsen zonder ze te laten vallen. Ook bij kleuters kan dat opruimen best een educatieve meerwaarde hebben. Zo kan je hen bij het opruimen niet alleen de naam van bepaalde voorwerpen leren, maar ook de kleur en de vorm ervan. Lagereschoolkinderen leren dan weer beslissingen nemen bij het opruimen. Welk voorwerp op welke plek hoort bijvoorbeeld, of wat er moet gebeuren met een stuk speelgoed dat stuk is. Geef je het aan je ouders om te repareren? Of moet het eerder worden weggegooid?”

“Bovendien geldt hier ook het principe: jong geleerd is oud gedaan. Wie als kind al leert op te ruimen, zal dat in zijn latere leven ook veel gemakkelijker zelf doen. Het is immers een gewoonte geworden die er zo zit ingebakken dat je er niet meer hoeft over na te denken.”

Tot slot geeft Favache nog een laatste belangrijke tip mee: “Hou het aanbod beperkt. Hoe meer speelgoed er zichtbaar is voor je kinderen, hoe minder ze ermee zullen spelen. Berg dus een deel van hun spullen op in een kast, en laat hen met wat er wél voorhanden is zoveel rommel maken als ze willen. Ruim dat ‘s avonds samen op en zet voor de volgende dag eventueel wat anders klaar. Laat je kinderen zeker geen vijftien verschillende dingen uit de kast halen. Dan komt er van spelen niets meer in huis én is je woonkamer op het einde van de dag gegarandeerd een vuilnisbelt.”