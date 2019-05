Hondenpersoon? Dat zit waarschijnlijk in je genen Nele Annemans

22 mei 2019

14u11

Bron: The New York Times 0 Familie Net zoals je mensen hebt die hun frietjes steevast met mayonaise of ketchup opsmullen, bestaan er honden- en kattenmensen. En volgens wetenschappers blijkt dat voor een groot deel in je genen te zitten.

Voor een nieuwe studie analyseerden Zweedse onderzoekers de database van 35.035 identieke en twee-eiige tweelingen die geboren werden tussen 1926 en 1996. Ze verzamelden ook informatie over of ze al dan niet een hond bezaten. Identieke tweelingen delen 100% van hun genen en lijken dus meer op elkaar dan twee-eiige tweelingen die slechts 50% van hun genen met elkaar delen.

De studie vond dat als één vrouw van een identieke tweeling een hond bezat, de kans 40% bedroeg dat haar tweelingzus er ook eentje had. Zijn ze een twee-eiige tweeling dan was er maar 25% kans dat ook hun zus over een viervoeter beschikte. Als ze keken naar mannelijke identieke tweelingen was de kans 29% dat ze beiden een hond hadden, tegenover 18% bij twee-eiige tweelingen.

De wetenschappers berekenden daarna dat of een vrouw later een hond zal hebben, voor 57% te wijten is aan haar genen. Bij mannen gaat het om 51%. “Sommige mensen zijn hondenmensen, anderen niet”, vertelt hoofdauteur van de studie en professor in de moleculaire epidemiologie aan de universiteit van Uppsala. “En onze bevindingen suggereren nu dat erfelijkheid daar een grote rol in kan spelen.”