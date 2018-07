Hoera, vakantie! 6 leuke uitstapjes met kinderen Joni Horemans

25 juli 2018

08u01 0 Familie Je hoeft geen vliegtuig te nemen voor een op en top vakantiegevoel. In eigen land zijn er tal van plekken waar je met het hele gezin volop kan genieten van de zomer.

Dolle pret in recreatiepark De Ster

Een dagje aan zee is altijd leuk, maar voor dat tikkeltje extra trek je naar een openluchtzwembad of recreatiepark. In de vijver van recreatiepark De Ster vind je in plaats van kwallen de leukste waterglijbanen en een drijvend springkasteel! Ook naast het water zal niemand zich vervelen, met dank aan een trampolinepark, minigolf, kinderboerderij, grote speeltuin en outdoor fitness.

Voor een andere bijzondere ervaring kun je nog tot 19/8 terecht in Labyrinth in Machelen. Nergens is verdwalen zo leuk als in dit maïsdoolhof! Op je weg word je verrast door kunst en neem je deel aan tal van workshops. Vind je de uitgang, dan kun je nog volop nagenieten van je avontuur bij een hapje of drankje in de zomerbar. In het weekend zorgen bands voor een dubbele dosis sfeer.

Kinderen baas in Museum M en Kinepolis

De allerkleinsten beleven dan weer de tijd van hun leven in het Leuvense Museum M. Tijdens het event Mini’s zijn baas mogen koters tot 5 jaar naar hartenlust experimenteren met kunst. Zo genieten ze van klankworkshops en klimkunst en kliederen ze met modder en eetbare verf. Wanneer het tijd is voor een dutje, dommelen ze tevreden in bij een slaapconcert van Ninnananna.

Ook in België durft het wel eens regenen, en slecht weer doorsta je nergens beter dan in Kinepolis. Het event Family at the Movies maakt jullie bioscoopbezoek nóg leuker. Je komt binnen via de blauwe loper en gaat als echte sterren op de foto. Hierop leeft het kleine grut zich uit in het tekenatelier of de disco, of speelt een fijn spel alvorens onderuit te zakken bij een topfilm. Mét popcorn uiteraard.

Wereldreis door Pairi Daiza

Een must voor kinderen die van dieren houden (en dat doen ze bijna allemaal!) is Pairi Daiza. In de negen werelden van dit dierenpark ontmoet je de schattigste en meest indrukwekkende diersoorten. De Henegouwse zoo herbergt onder meer kraanvogels en muntjakken in de grootste Chinese tuin van Europa, naast vele zeldzame diersoorten als de reuzenpanda, witte tijgers en de eerste Tasmaanse duivels op Belgische bodem. Pairi Daiza werd dit jaar verkozen tot Beste Zoo van Europa.

Bobbejaanland staat bij menig bezoeker in het geheugen gegrift. Met zijn vele spannende attracties bezorgt het pretpark van cowboy/zanger Bobbejaan Schoepen jong en oud onvergetelijke momenten. Tieners leven zich uit op zeven bloedstollende achtbanen en voor de kleinsten zijn er een heleboel rustigere opties. Kom je op 26/8 dan is er het retrofestival Yesterdayland, vol livemuziek en entertainment met internationale artiesten, waaronder Raymond van het Groenewoud en Frans Bauer.

