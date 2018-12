Hoe zeg je op een beleefde manier dat je iets niet lust? Margo Verhasselt

24 december 2018

Bron: Elle 0 Familie Het is geen onbekend scenario: je wordt voor het eerst gevraagd door het lief om aan te schuiven aan de feestdis en dan gebeurt het. Oesters. Moet dat nu écht? Het liefst van al trek je nu met veel walging je neus op maar dat kleine stemmetje in je hoofd wijst er toch op dat je ergens wel een goede indruk wil nalaten. Maar hoe zeg je eigenlijk dat je iets niet lust en dat liefst op een beleefde manier?

Eerst en vooral: eerlijkheid duurt het langst. Denk je voor vanavond weg te komen met een leugentje om bestwil en zeg je dat 'je er nu even geen zin in hebt omdat je gisteren ook al oesters hebt gegeten’? Dan kan het goed zijn dat je volgend jaar opnieuw een plateau voor je neus hebt staan.

Wees eerlijk en zeg dat de schaaldieren niet meteen jouw favoriete hapje zijn. Daarnaast is het handig voor de gastheer of gastvrouw om op de hoogte te zijn van jouw smaakvoorkeur, zo kan er eventueel een alternatief voorzien worden. Geen fan van spruitjes? Misschien kan er dan wel een portie spinazie apart gehouden worden.

Doorzetten

Heel wat mensen hebben pakweg één keer in hun leven spruitjes of witloof geproefd, maar toch zijn ze er rotsvast van overtuigd dat ze het niet lusten. Voor al die mensen hebben we slecht nieuws, want het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat dit niet kan.

Het blijkt onmogelijk te zijn om na één keer proeven al te kunnen zeggen dat je iets niet lust. Althans dat beweren experts. Je smaakpapillen hebben immers minstens tien à vijftien keer proeven nodig om gewend te kunnen geraken aan smaken. Pas daarna kun je oprecht zeggen of je iets walgelijk vindt of niet. Blijven doorzetten en proberen dus!