Hoe wenselijk is het late moederschap? Een veertig- of vijftigplusser heeft opties genoeg om een eerste kind te krijgen Kim van der Meulen

20 april 2018

14u44

Bron: Het Parool 0 Familie Een veertig- of vijftigplusser heeft opties genoeg om een eerste kind te krijgen. Maar hoe wenselijk is dat? Journalist Larissa Pans (42) onderzoekt het late moederschap in Onbeperkt Vruchtbaar.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam telt het hoogste aantal oudste zwangere vrouwen van Nederland, hoorde Larissa Pans vier jaar geleden van haar gynaecoloog.

Pans had zich als 38-jarige, zwanger van haar derde kind, al aan de oude kant gevoeld, maar hier waren vijf vrouwen tussen de 45 en 55 jaar per week op het gynaecologiespreekuur geen uitzondering. Die zwangerschappen zijn meestal niet op de natuurlijke manier tot stand gekomen.

"Laat moederschap is meestal kunstmatig moederschap", zegt Pans, "want op die leeftijd zijn de eigen eicellen meestal niet kwalitatief goed genoeg meer." Sommige gynaecologen raden vrouwen zonder partner en met kinderwens daarom aan hun eicellen op tijd in te vriezen.

