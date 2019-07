Exclusief voor abonnees Hoe vier je ontspannen vakantie met kleine kinderen, zonder het gevoel dat je eigenlijk naar huis wil? Anna van den Breemer

31 juli 2019

15u22

Bron: de Volkskrant 2 Familie Anna van den Breemer schrijft elke week over een alledaags opvoedkundig probleem waarvoor ze een oplossing zoekt. Deze week: een ontspannen vakantie met kleine kinderen – moet je dat wel willen?

“Dit is toch voor niemand leuk?”, vroeg mijn vriend tijdens onze eerste vakantie als gezin van vier naar een resort op een Grieks eiland. We hadden de beginnersfout gemaakt om ons idee van een ontspannen verblijf voort te zetten, nu met baby en peuter. Alles wat fijn was als koppel (drie keer per dag uit eten), bleek nu een catastrofe (veel toeschouwers bij driftbuien). Hoe vier je vakantie als jong gezin, zonder het gevoel dat je eigenlijk naar huis wilt?

Wat zeggen de deskundigen?

“Ik krijg geregeld aanvragen vanuit de tent, van gezinnen die willen langskomen omdat de spanningen tijdens de vakantie hoog oplopen”, zegt opvoedcoach Tea Adema. Verrassend vindt ze die crisissituaties niet. “Het ritme is opeens anders. Kinderen die daar gevoelig voor zijn, worden opeens heel lastig.”

