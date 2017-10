Hoe komt het dat we ouder worden dan 50? "Oma's en opa's hebben biologisch gezien geen enkel nut" ND

Ze zijn geweldig om op terug te vallen als babysit en de kinderen zijn er dol op omdat ze extra snoepjes krijgen. Maar puur biologisch gezien heeft het geen enkel nut dat grootouders bestaan. Wetenschappers breken zich het hoofd over dit vraagstuk. "Het is een evolutionair raadsel waarom oude mannen of vrouwen na de menopauze nog blijven leven," klinkt het.

Natuurlijk wordt de aanwezigheid van grootouders doorgaans erg geapprecieerd. Kinderen genieten van quality time met oma en opa, terwijl mama en papa diezelfde quality time nog eens met elkaar kunnen hebben. In de praktijk een mooie win-winsituatie, maar in theorie begrijpen wetenschappers maar niet hoe dat kan.



Niet bij dieren

Biologen van Edinburgh University schrijven in het vaktijdschrift Nature Ecology and Evolution dat er geen biologische verklaring is voor het voortbestaan van mannen en vrouwen als ze niet meer vruchtbaar zijn. Bij dieren is er geen enkele reden om te blijven leven nadat ze zichzelf hebben voortgeplant en kleintjes hebben grootgebracht, terwijl mensen er nog ettelijke jaren bij doen en zelfs kleinkinderen bij krijgen.

Inschakelen als oppas

In de zoektocht naar een verklaring voor het bestaan van oma's en opa's, onderzochten de Schotse wetenschappers de hypothese dat grootouders de overlevingskansen van ouders vergroten. Door als oppas te worden ingeschakeld, zouden ouders in prehistorische tijden meer tijd hebben om te jagen en voedsel te vinden, met een grotere overlevingskans tot gevolg. De onderzoekers toetsten die hypothese aan gegevens van mormonen uit Utah tussen 1860 en 1899. Zij gebruikten geen anticonceptie, waardoor de gegevens over vruchtbaarheid en zwangerschap 'natuurlijk' zijn. Toch vonden de wetenschappers geen verband tussen het hebben van een oma en een opa, en een betere ouder zijn voor je eigen kinderen. Noch gaan overlevingskansen de hoogte in als er grootouders in het spel zijn.

Geen verklaring

Waarom worden we dan ouder dan 50 en blijven vrouwen leven na de menopauze? Er is volgens Dr. Jacob Moorad van de universiteit van Edinburgh geen biologische verklaring. Gelukkig zijn wij ook tevreden met de niet-biologische verklaring, namelijk die van een handige hulp als babysitter en een leuk contact tussen grootouders en kleinkinderen. In afwachting van die biologische verklaring waar wetenschappers het hoofd over breken, kunnen de meeste gezinnen daar ongetwijfeld ook mee leven.