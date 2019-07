Exclusief voor abonnees Hoe houd je contact met je puber als hij of zij geen bemoeienis duldt? Anna van den Breemer

03 juli 2019

08u42

Bron: de Volkskrant 0 Familie ‘Mensen krijgen tegenwoordig veel te weinig kinderen. Het zijn er altijd keurig twee en daar zitten die ouders de hele tijd met hun neus bovenop’, zegt een van de opa’s in de populaire Nederlandse tv-serie Oogappels, over het gedoe van vier gezinnen met pubers. ‘Als ik iets geleerd heb van drie huwelijken en elf kinderen is het dat je de boel een beetje op zijn beloop moet laten. Geloof me, bijna elk probleem lost zich vanzelf op, laat die kinderen het een beetje uitzoeken, geef ze ruimte, let it be.’ Wijze raad, maar ouders die nog middenin het pubercircus van slaande deuren en chagrijnige blikken zitten, zullen zich toch afvragen: hoe houd je contact met je puber als hij of zij geen bemoeienis duldt?

Wat zeggen de deskundigen?

Dat pubers graag hun eigen plan trekken en vaak de hort op zijn, betekent niet dat ze de aanwezigheid van hun ouders niet op prijs stellen. Lies Missotten, familietherapeut en onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven, vroeg in haar onderzoek aan achthonderd jongeren hoe graag ze in het gezelschap van hun moeder zijn, op een schaal van 1 op 5. Het gemiddelde resultaat was 4,1. Missotten: “Pubers hebben hun ouders graag in de buurt.”

Uit onderzoek van de Western University of Australia blijkt dat pubers van wie de ouders voor werk langere tijd afwezig zijn, het emotioneel moeilijker hebben dan tieners met ouders die ’s avonds thuis zijn. Psycholoog Lisa Damour concludeerde in The New York Times: “Je ongemakkelijke aanwezigheid is nog altijd beter voor je tiener dan je fysieke afwezigheid.”

