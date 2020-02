Hoe beantwoord je de vragen van een kind over het coronavirus?

Van uitleg van grote broers of grote zussen tot dat ene klasgenootje die er al over hoorde waaien: ook kinderen ontsnappen niet aan het nieuws over het coronavirus. Ze zitten met vragen en die worden het best goed beantwoord meent pedagoge Marijke Bisschop. “Er wordt op scholen al gepraat over het virus, dus op de hoogte zijn ze in ieder geval. Het is normaal dat kinderen zich hier ook vragen bij gaan stellen: ‘Wat is het coronavirus?’, ‘Kan je eraan doodgaan?’, ‘Worden we nu allemaal ziek?’.” Aan vragen geen gebrek, maar antwoorden soms jammer genoeg wel. Het is belangrijk om het onderwerp niet uit de weg te gaan stelt Bisschop: “Je moet kinderen een antwoord geven op hun vragen, al moet je niet meteen alle details met hen delen.”

Het is belangrijk dat je niet overschat welke informatie je kind aankan. Kinderen van verschillende leeftijden zullen op verschillende manieren vragen stellen en reageren. Het is dan ook essentieel om je uitleg aan te passen aan de leefwereld van je kind.

Geruststellen

“Hou je uitleg wetenschappelijk. Vertel wat wij al weten en probeer aan hen uit te leggen wat dat allemaal juist inhoudt. Je kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Er is een nieuw virus dat blijkbaar besmettelijker is dan een gewone griep.’ Het is belangrijk dat je dan ook aangeeft dat we allemaal wel eens een griep oplopen”, legt Bisschop uit. Kinderen moeten daarnaast weten dat ook volwassenen met onzekerheden zitten. “Leg aan hen uit dat wij het virus ook nog niet kennen, maar dat het wel gemakkelijk doorgegeven wordt. Benadruk daarbij dat niet iedereen het zal krijgen én dat de dokter je kan verzorgen.”

“Stel hen verder gerust en leg uit dat ze er niet aan doodgaan, anders creëer je alleen maar meer angst. Ik denk dat we dingen vaak erger gaan verkondigen dan het is en dat mag je bij een kind juist niet doen.”