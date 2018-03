Hoe 60 dagen anders eten tijdens je zwangerschap het leven van jouw baby

beter maakt Margo Verhasselt

24 maart 2018

09u00 6 Familie Veel rusten, maar toch bewegen, dat glaasje cava steevast 9 maanden lang aan de kant laten staan, opgezwollen enkels, een - of drie- cupmaten meer. Het hoort er allemaal bij. Zwanger zijn, het is niet altijd even gemakkelijk. Langs alle kanten wordt er advies naar je toegesmeten. Maar wat is nu echt het gezondste voor jou en je ongeboren kind? Franse Arts Pierre Dukan, bekend van ‘The Princess dieet’ doet al zo’n 30 jaar onderzoek naar gezonde voeding en bundelde zijn ondervindingen samen in zijn boek: ‘De belangrijkste 60 dagen van je zwangerschap’. En wat blijkt? Er zijn 60 dagen gedurende de zwangerschap waarop je nog nét dat tikkeltje meer op je voeding moet letten.

Onderzoek toonde aan dat een moeder haar kind door een goed en aangepast eetpatroon tijdens de zwangerschap, waarbij ze suikers en koolhydraten zoveel mogelijk achterwege laat, een goede start in het leven kan geven, en zo kunnen ziektes zoals diabetes in de toekomst vermeden worden.

Gezond en evenwichtig eten is niet alleen goed voor jouw gezondheid, het is ook belangrijk voor de groei en ontwikkeling van je baby. De gezondheid van je ongeboren kind, daar ben je uiteraard al lang mee bezig alvorens het geboren is en dat weet ook Dukan. In zijn boek beschrijft hij de essentie van een goed en doordacht eetpatroon tijdens de zwangerschap.

Je moet volgens Dukan uiteraard gedurende de volledige zwangerschap op je voeding letten. Maar de laatste zes maanden en in het bijzonder de zestig dagen in de vierde en vijfde maand, zijn volgens hem van cruciaal belang. In deze periode wordt namelijk de alvleesklier van de baby aangemaakt en leert deze insuline af te scheiden.

Zeg neen tegen slechte koolhydraten

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de alvleesklier bij de baby in de baarmoeder optimaal verloopt, is het erg belangrijk dat de moeder slechte koolhydraten uit haar eetpatroon gaat bannen.

Dukan wijst erop dat de programmering van onze pancreas, en zeker die van een baby niet is afgestemd op de verwerking van suikers en slechte koolhydraten, en zeker niet in grote hoeveelheden. Op het moment dat dit orgaan gemaakt wordt, is het dus bijzonder kwetsbaar.

Eten zoals Oma

Als er volgens Dunkan een raad is die wel zeker het opvolgen waard is, is het die van grootmoeder. Het is belangrijk dat we opnieuw gaan eten zoals zij dit deed.

Dat doe je in vijf simpele stappen:

1. Eet zoveel mogelijk suikervrij of gebruik natuurlijke zoetstof, zoals bijvoorbeeld stevia.

2. Laat wit brood aan de kant liggen en kies de volkoren variant.

3. Hetzelfde doe je met rijst, vervang witte rijst door volkorenrijst.

4. Ook onze pasta moet eraan geloven. Vervang witte pasta door volkorenpasta.

5. Last but not least, eet fruit in plaats van het sap te drinken.

Je ziet, geen extreem ingewikkeld dieet waarvan het gedacht alleen al je hoofdpijn geeft. Wél vijf simpele stappen die gemakkelijk in het dagelijks leven toe te passen zijn en jouw baby beschermen vanaf het prille begin.