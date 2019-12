Ho ho hop naar huis voor kerst: deze 3 lezeressen vliegen speciaal voor de feestdagen mijlenver naar hun familie

Familie Ze wonen op wel duizenden kilometers van huis. Maar wanneer pieken, ballen en gevulde kalkoenen tevoorschijn gehaald worden, keren Jill, Gemma en Kathy terug naar hun familie. Voor kerst. En voor Christmas pudding, stoofvlees met frietjes en koffiekoeken. Omdat enige meligheid toegestaan is in deze tijd van het jaar: ‘Driving in my car, driving home for Christmas ...’

Jill vliegt straks vanuit Australië naar huis: “Ik hoop op sneeuw. Ik wil me helemaal onderdompelen in de kerstsfeer”

Wie is ze?

• leeftijd: 30

• job: in between jobs

• relatie: 15 jaar samen met Patrick

• woonplaats: Broome, Australië

• roots: Keerbergen, België

• grootste cultuurshock: Vegemite en 5 euro betalen voor een paprika

• leukste kersttraditie: kerstmarktjes bezoeken met een beker glühwein in de hand

“Eén jaar, dat was het plan. Ondertussen is het al zes jaar geleden dat ik mijn hart gevolgd ben naar Australië. Mijn lief Patrick was er aan het reizen en overtuigde me om hem te vergezellen. Als twintiger voelde ik in België heel wat druk op mijn schouders om te presteren en mee te draaien. Een jaartje ontsnappen leek mij wel wat. Toen ik aankwam in Broome, een kuststad in the middle of nowhere, begreep ik wat Patrick bedoelde: de zon, de natuur, de laidback attitude. Na acht maanden rondreizen en klusjes opknappen besloten we om te blijven. Ik vond een vaste job in de hotelsector, waar ik opklom van receptioniste tot hotelmanager en waarmee ik een verblijfsvergunning binnenhaalde.”

“Misschien ligt het aan die extra vitamine D dat de mensen daar gelukkiger zijn. Na het werk grijpen ze een biertje en een klapstoel en trekken ze naar het strand: om bij te babbelen, een duik te nemen of om nog even te gaan vissen, alvorens thuis de BBQ aan te steken. Er heerst hier het hele jaar door een relaxed zomergevoel. Voorts is Australië een westers land. Er zijn geen grote cultuurshocks. Behalve dan dat het leven er belachelijk duur is. En ook aan het eten moest ik wennen. Kangaroo stew is maar een flauw afkooksel van het stoofvlees dat mijn mama maakt. En geef mij maar een boterham met choco in plaats van een met Vegemite of groentebrij.”

Kerstmarkt en koffiekoeken

“Mijn mama wordt zot als ze dit leest, maar ik denk er weleens aan om terug te keren naar België. Het gemis is groot. Ik zit aan de andere kant van de wereld, ik kan niet af en aan vliegen voor een weekendje of een familiefeest. Een paar keer per week skype ik met mama. En we hebben een familiegroepje op WhatsApp waarin een heleboel foto’s gepost worden. Dat is dubbel. Enerzijds blijf ik zo op de hoogte, anderzijds word ik geconfronteerd met wat ik allemaal mis. Zo is mijn broer enkele maanden geleden papa geworden van een tweeling. Het knaagt dat ik hen nog niet ontmoet heb en dat ze tegen kerst al zo groot zullen zijn.”

“Het is de eerste keer in zes jaar dat ik niet met mijn tenen in het zand Kerstmis zal vieren, want straks vlieg ik voor een hele maand naar huis. Patrick reist niet mee, hij heeft een hekel aan de kou. Ik kan me dus volledig concentreren op vrienden en familie. Ik hoop op sneeuw. Op de agenda staan een bezoekje aan de kerstmarkt van Düsseldorf, een uitstap naar de Winter Efteling en een namiddag sauna met vriendinnen. En lekker lang bijpraten aan de keukentafel met mama, met verse pistolets en koffiekoeken. Ik wil me helemaal onderdompelen in de kerstsfeer. Maar eerst moet ik op zoek naar een muts en een lange broek.”

De familie van Gemma woont in Schotland: “Waar ik ook ben, ik mis altijd wel iemand”

Wie is ze?

• leeftijd: 21

• studie: taal- en letterkunde aan UGent

• relatie: samen met Lars

• woonplaats: Gent

• roots: Tenerife en Schotland

• grootste cultuurshock: hagelslag op een boterham en vleesfondue

• leukste kersttraditie: kerstmuziek aan, cadeautjes inpakken, glaasje Baileys dabei

“Eén keer heb ik kerst in België gevierd. Er stond vleesfondue op het menu. Chocoladefondue, dát begrijp ik, maar vlees koken in olie? Bah. Ik vond er ook niets feestelijks aan om zelf je potje te moeten maken. Geef mij maar een traditioneel British Christmas dinner: gevulde kalkoen, aardappels met rozemarijn, worteltjes in honing en als afsluiter Christmas pudding. Nieuwjaar vier ik met vrienden, maar met kerst wil ik naar huis. Hoewel mijn ouders de Britse nationaliteit hebben, ben ik geboren op Tenerife, waar mijn vader een job had. Ik heb er tot mijn veertiende gewoond. Toen de relatie van mijn ouders op de klippen liep, nam mama me mee naar Schotland. Van een relaxed leven in de zon kwam ik terecht in het grijze Edinburgh, waar het elke dag leek te regenen. Voor een veertienjarige viel er geen hol te beleven. De kroeg mocht ik niet in en in de winkel mocht ik nog geen schaar kopen. Tien maanden heb ik in Schotland gewoond, tot mama verliefd werd op een Belg en we naar Gent verhuisden. Ik vond de stad meteen geweldig: de gemoedelijke sfeer, de vriendelijke mensen, de prachtige gebouwen. Overal zag ik jongeren gezellig koffietjes drinken. Na een jaar liep ook de nieuwe relatie van mama spaak. Ze wilde terug naar Schotland maar ik wilde niet mee. Ik had vrienden gemaakt, ik had het leuk op school, ik had geproefd van vrijheid. En ik ben mogen blijven. Deels op internaat, deels in een weekendopvanghuis. Er waren voorwaarden: goede schoolresultaten en elke dag skypen met mama. En zo zien we elkaar nog steeds elke dag.”

We are F(r)amily

“Ik was zestien en alleen in een stad, in een land dat niet het mijne was. Er was veel waar ik aan moest wennen. Hagelslag – sprinkles – op een boterham vind ik raar, ik heb soms nog heimwee naar de Spaanse zon en ik mis dat droge Schotse gevoel voor humor. Maar het meest mis ik mijn familie. Zo was het bijvoorbeeld mijn beste vriendin die mee naar IKEA ging om mijn eerste kotmeubels te kopen. Je bouwt na een tijdje een surrogaatfamilie. Framily. Tof, maar het is niet hetzelfde. In mijn eerste jaar aan de universiteit kreeg mama borstkanker. Ze wilde niet dat ik naar Schotland kwam. Mama is hersteld, maar ik heb me rot gevoeld omdat ik er niet kon zijn voor haar ...”

“Soms vind ik het een meerwaarde dat ik mij op drie plekken thuis voel. Maar ik kan ook jaloers zijn op vriendinnen die in het weekend even bij hun ouders of grootouders binnenspringen. Waar ik ook ben, ik mis altijd wel iemand, ik laat altijd iemand achter en stel altijd iemand teleur. Het is een luxe, hoor, om alle mensen die je graag ziet dicht bij jou te hebben.”

Kathy woont met haar gezin in Dresden, Duitsland: ‘Cultuurverschillen zijn vaak hilarisch en soms frustrerend’

Wie is ze?

• leeftijd: 40

• job: communicatiemanager voor BASF

• relatie: samen met Bram, met wie ze twee dochters heeft: Pauline (9) en Esther (6)

• woonplaats: woont al 4 jaar in Dresden, Duitsland. Woonde voordien 4 jaar in Nanjing, China

• roots: Sint-Job-in-’t-Goor, België

• grootste cultuurshock: de Chinezen zijn met veel

• leukste kersttraditie: veel eten en drinken

“Bram en ik hebben altijd gedroomd van een groots avontuur. Alleen speelde dat avontuur zich in mijn dromen af in New York, Barcelona of Hongkong. Toen Bram acht jaar geleden thuiskwam met de mededeling dat hij een aanbieding had in Nanjing, had ik met-een een hele resem uitvluchten klaar: we zouden een huis bouwen, onze dochter Pauline was nog te klein, we kenden de stad niet ... Maar op die manier zou ik natuurlijk altijd wel een tegenargument vinden. Ik geloof ook dat je meer spijt hebt van dingen die je niet doet dan van kansen die je wel grijpt. En dus hebben we de sprong toch gewaagd. Eerst in China en vier jaar later in Dresden.”

“De laatste jaren maken we er een zaak van om met kerst een week naar huis te komen en genieten we van elke seconde. Het eerste wat we doen is de frituur opzoeken en de rest van de week zit propvol afspraken met familie en vrienden. Gelukkig staan de grootouders te popelen om op de kinderen te passen.”

Bestemming: unknown

“Het expat life heeft voor- en nadelen. Het geeft energie om een nieuwe stad te ontdekken en om from scratch iets op te bouwen. We hebben vrienden voor het leven gemaakt, vrienden uit alle windstreken van de wereld. Onze kinderen zitten in de klas met kindjes uit Pakistan, India, Japan, Amerika ... Ze spreken veel talen, ze leren met een open blik naar de wereld kijken, ze leren om zich in te leven in de ander en ze zijn niet bang voor wat ze niet kennen. Dat is van een onschatbare waarde. Maar leven in het buitenland is niet altijd even simpel. Toen mijn grootvader stierf, heb ik me schuldig gevoeld omdat ik hem geen afscheidsknuffel kunnen geven heb. Ik heb ook beseft wat een luxe het is om in je eigen taal naar de bank of naar de dokter te kunnen gaan. En ik ben soms echt lost in translation. Zo vond ik de eerste keer op de markt in Nanjing geen eieren, waardoor er niets anders op zat dan een kip uit te beelden. (lacht) Soms zijn de culturele verschillen frustrerend, andere keren leiden ze tot hilarische momenten. Chinezen gaan bijvoorbeeld álles uit de weg om maar geen gezichtsverlies te moeten lijden. Wanneer je hen de weg vraagt op straat, zullen ze je nog eerder de verkeerde richting uit sturen dan toe te geven dat ze het zelf niet weten. Hier in Dresden zijn de verschillen minder groot, hoewel ik het er moeilijk mee heb dat de mensen hier zo gesloten en soms nors zijn. Maar als je hun verleden kent – vroeger behoorden ze tot de DDR – kan je dat begrijpen. Volgend jaar verhuizen we naar een nieuwe bestemming. Waar, dat weten we nog niet. Dat maakt het extra spannend. Maar eigenlijk maakt het ook niets uit, want thuis is waar we samen zijn.”