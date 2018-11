Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud Het succes van de Magische Eenhoorn verklaard door blogster Sofie Lambrecht Aangeboden door VTech

13 november 2018

10u00 0 Familie Eenhoorns doen het vooral bij meisjes heel goed. Blogster Sofie Lambrecht laat haar dochter van 8 met Mila spelen en snapt nu ook waarom.

‘Zodra ik de Magische Eenhoorn Mila zag, wist ik dat dit écht iets voor mijn dochter van acht is. Ze is namelijk dol op eenhoorns, ze gaat ermee slapen en staat ermee op. Nu ze ook werkelijk met een prachtige grote eenhoorn kan spelen, is het als een droom die uitkomt.

Eerst kleuren...

De Magische Eenhoorn Mila heeft een toffe grootte en is bovendien bijzonder mooi afgewerkt. De kleuren zijn prachtig en springen er echt uit. Maar Mila ziet er niet alleen geweldig uit, hij voelt ook enorm fijn en zacht aan. Met zijn mooie vleugels straalt hij gewoon elegantie uit, zoals je het verwacht van een eenhoorn. Maar het bijzonderste van alles is toch wel dat je zelf de kleuren kan veranderen. Mijn dochter vindt het geweldig leuk om elke dag een nieuwe kleur te kiezen voor het haar, ogen en de vleugels. Dat doe je heel simpel met de magische kwast en het kleurenpalet in de vorm van een vlinder.

... en dan samen zingen

Daarnaast kan je ook samen met Mila zingen, allebei door de microfoon. Mila zingt eerst de tekst in de microfoon, en als je deze wegneemt, hoor je de melodie en kan je zelf verder zingen. Er zijn een vijftal verschillende liedjes. Ik geniet ervan om mijn dochter bezig te zien, en ook haar kleine zusje is enorm fan van Mila. Zodra ze de kans ziet, is ze er mee aan het spelen. En voor de weinige tijd dat ze er niet mee spelen, staat hij op een open plank in de kamer te pronken. Een lust voor het oog.

www.vtechnl.com