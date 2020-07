Het slechte zomerweer moe? Entertain je kroost met een neptattoo Valerie Wauters

08 juli 2020

08u47 0 Familie Minder stralend weer tijdens de zomervakantie, dat vraagt om een flinke portie creativiteit. Zeker wanneer je hiervoor al vier maanden moest vullen met allerlei leuke thuisactiviteiten. Vandaag op de planning: urenlang tattooplezier.

Kinderen en neptattoos, het blijft een combinatie uit de duizend. De tijd dat je zo'n neptattoo nog met een zwarte balpen op je arm moest tekenen ligt gelukkig ver achter ons. Dit zijn de leukste manieren om je favoriete design op een arm of been te vereeuwigen (of toch voor even!)

1. Tattoostift

Balpennenmerk BIC bracht net een reeks Bodymark-stiften uit, waarmee je tijdelijke tattoo’s op de huid van je kroost – of de jouwe – kan tekenen. De stiften zijn van cosmetische kwaliteit en je kan er zonder zorgen naar hartenlust mee aan de slag. De stift wast er weer af met water en zeep, al kunnen er verschillende wasbeurten nodig zijn om elk spoortje inkt te verwijderen.

Tip: Ga je deze zomer naar een pretpark? Dan zijn deze pennen ook handig om je contactgegevens op de arm van je kind te noteren, voor het geval hij of zij verloren loopt.

2. Plaktattoo

Veruit de meest gekende vorm van neptattoos zijn de plaktattoos die je in zowat alle speelgoedwinkels vindt. Verwijder het plastic beschermlaagje, druk de tekening op de huid en duw vervolgens een vochtig doekje tegen de achterkant van het tattoopapier, zodat het ontwerp naar de huid overgebracht wordt. Wie echt creatief aan de slag wil kan tattoopapier kopen om zelf plaktattoos te ontwerpen. Al wat je daarvoor nog nodig hebt, is een printer.

1. LOL Plaktattoos, 6,50 euro.

2. Ardran & Tookar Plaktattoos, 7,95 euro.

3. APLI Tattoo Paper, 21,75 euro.

4. Starry Fox Tattoo, 9,95 euro.

3. Glittertattoo

Met de hulp van dik papier of plastic en speciale lijm tover je de mooiste glitterdesigns tevoorschijn. Een glittertattoo blijft met gemak enkele dagen muurvast zitten (dus geen glitters doorheen je huis!). Je verwijdert ze met alcohol of olijfolie.

1. SES Glittertattoos, 9,99 euro.

2. Lena Glitter Tattoo, 15 euro.