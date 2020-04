Het motto van dierenarts Joshua Dutré: “Wees lief voor iedereen, vooral voor dieren” Glenda Smits

03 april 2020

09u06 14 Familie De ‘Beestige’ tv-carrière van Joshua Dutré (31) krijgt volgende week een staartje in boekvorm. In NINA vertelt de veearts wat hem drijft in het leven.

“In het leven probeer ik altijd lief, vriendelijk én behulpzaam te zijn. Ik heb echt moeite om ‘nee’ te zeggen. Dieren behandel ik met dezelfde egards. Het is aan ons om goed voor hen te zorgen omdat ze dat vaak zelf niet kunnen. Als kind knuffelde ik al elke hond op straat, werd ik diep geraakt door dieren in nood. De Duitse herder van mijn oma, die een spuitje kreeg. Mijn omvergereden kat. En Jambo, onze zieke vlinderhond. Ik wilde hen allemaal helpen. De beste manier was zelf dierenarts worden.”“In tijden van corona is het gezelschap van een huisdier de beste remedie tegen eenzaamheid. De crisis is sowieso een mooie gelegenheid om de band met je huisdier aan te halen. Ik krijg best veel verontruste telefoontjes van mensen die zich afvragen of ze hun kat of hond nog mogen knuffelen. Geen probleem, er is geen enkele aanwijzing dat het virus overspringt van mens op dier. Wie positief getest werd, kan uit voorzorg wel beter het contact vermijden en de hygiënemaatregelen respecteren.”

“Dieren maken ons zoveel liefdevoller. Dat heb ik zelf ervaren, nadat mijn vriendin Iris en ik een asielkat in huis haalden. Sheba was al zestien jaar oud. Moeilijk adopteerbaar, ze kampte met heel wat kwaaltjes. Als dierenarts kan je zo’n katje natuurlijk wél makkelijk de juiste zorgen bieden. Sheba was de liefste, zachtste kat die ik me kon inbeelden. In de zetel kwam ze altijd op mijn borst liggen, in bed zocht ze mijn hoofdkussen op. We hebben elkaar drie fantastisch mooie jaren cadeau gegeven. Tot we haar op een dag, heel zachtjes onder een dekentje, moesten laten gaan. Bitterzoet, zo voelde het afscheid. Ik heb zóveel om Sheba gegeven. Ze deed me stilstaan bij wie ik ben, als mens en dierenarts. Als ik dieren verzorg in mijn praktijk, kan ik me nóg beter in de situatie inleven. Met meer empathie. Bij de euthanasie van dieren waarmee ik door de jaren een band opgebouwd heb, moet ik soms zelfs een traantje wegpinken.”

“In onze praktijk worden vaak verwaarloosde, zieke dieren binnengebracht. Het is verschrikkelijk moeilijk om al die sukkeltjes te weerstaan. Elk dier in nood proberen we te helpen, een gouden mandje te geven. Mijn kat Woef was een zwerfkat die naar het asiel moest. Iris en ik hebben haar in huis genomen. Na één dag waren we verkocht.”

“Als ik ruimte over zou hebben, dan was het thuis een hele dierentuin. Gelukkig deelt mijn vriendin die liefde voor dieren. We hebben samen gestudeerd. Toen we in dezelfde praktijk aan de slag gingen, is de vonk overgesprongen. Iris bekommert zich vooral om dieren met hartproblemen. In acute noodsituaties of in het weekend werken we samen. Met zijn tweeën weet je altijd meer.”

“Toen de kat Sprotje zwaar verbrand de praktijk binnengebracht werd, hebben we geen seconde getwijfeld om haar te redden. Het diertje raakte levensgevaarlijk verwond, nadat het door een beul in de oven gestoken was. Ik ben zo lang kwaad geweest op die man. Dankzij intensieve zorgen is Sprotje erdoorheen gekomen. In die periode hebben verscheidene mensen in totaal 15.000 euro gestort voor haar behandeling. Dat is een dikke vuist tegen dierenmishandeling. Het heeft mijn geloof in de goedheid van mensen deugd gedaan. Via het Sprotjesfonds worden nu andere verwaarloosde dieren geholpen. Ook de wet op dierenmishandeling werd strenger. En zo is er uit een negatief verhaal toch veel moois gebloeid. Sprotje heeft een warm nest gevonden bij mijn moeder en doet het fantastisch goed.”

“Hoe langer je met dieren omgaat, hoe beter je beseft dat er achter hun ogen gevoelige, denkende wezentjes schuilen. Uit liefde voor dieren zijn Iris en ik twee jaar vegetariër. Op een avond, toen ik in de overvolle koeltoog van een all-inrestaurant een hoop steak, koteletten en kippenbillen zag klaarliggen om in de vuilbak te gooien, was de maat vol. Voor mij geen vlees meer.”

Wie is hij?

• Geboren in 1988

• Dierenarts uit Kortrijk. Vanaf 11 april deelt hij weer de leukste dierenverhalen én -weetjes in het VTM-programma Beestig. Deze maand ligt zijn eerste boek Dierendokter Joshua: Mijn passie voor dieren in de winkel (uitgeverij Horizon)

• Samen met Iris Van Cappellen, ook dierenarts