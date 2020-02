Het motto van actrice Mieke De Groote: “Zie graag” Glenda Smits

28 februari 2020

09u57 0 Familie De haat-liefdeverhouding tussen Mieke ‘Elly’ De Groote (60) en haar tv-dochter Nicole geven de Eén-fictiereeks Zie mij graag extra pit. In NINA vertelt de actrice wat haar drijft in het leven.

“Mijn levensmotto is het perfecte tegengif voor de grote kilte in de wereld. Want wat schiet er op het einde van een leven over? Wat willen we allemaal in het diepst van ons hart? Omringd worden door mensen die ons graag zien. Los van religie, politieke voorkeur of afkomst is iedereen het daarover eens. Al die vuilbekkerij op sociale media, agressie in het verkeer of elke andere poging om haat te zaaien, dat maakt me zo triest.”

“Ik gun mensen altijd het voordeel van de twijfel. Ik zie eerst het positieve. Met het ouder worden ben ik zelfs nog milder geworden. Op het melige af. Als een bestuurder in het verkeer met zijn lichten aan het flikkeren is, denk ik: misschien heeft hij een slechte dag of ligt zijn vader in het ziekenhuis? Mijn man wordt er stekezot van. Al die kleine irritaties waar hij zich makkelijk over opwindt, probeer ik te relativeren. Of misschien ben ik gewoon iets geduldiger van aard? Dat kan ook.”

“Als kind verbleef ik vaak bij mijn tante en nonkel, omdat mijn moeder overdag werkte. Zij waren erg gesteld op waarden zoals vriendelijkheid, beleefdheid en behulpzaamheid. Dat is een vorm van liefde en respect voor je medemens. Het maakt niet uit wie er voor mij staat, een poetsvrouw, een bedelaar of een

minister, ik behandel hen op dezelfde manier. Op dezelfde manier heb ik mijn kinderen grootgebracht.”

“Mijn man Niek en ik waren nog vrij jong toen we kinderen kregen. Van het ouderschap hadden we weinig kaas gegeten, dus opvoedkundig hebben we zeker flaters begaan. Toch was er nooit gebrek aan liefde. Er was altijd tijd voor de kinderen. Om naar hun verhalen te luisteren of met hen te spelen. Als er iets scheelt, kunnen mijn kinderen ook altijd bij mij terecht. De meisjes doen dat wel iets makkelijker dan de jongens. Ondertussen heb ik ook al een kleindochter van 1,5, die ik met evenveel zorg en liefde probeer te omringen. Als mijn agenda vrij is, pas ik heel graag op.”

“Op zondagavonden, als mijn kinderen allemaal samen thuis rond de tafel zitten te eten, voel ik mij de grootste gelukzak. Ik zeg hen dat ook. Hoe blij ik ben dat ze er zijn. We zijn niet altijd compleet, want mijn jongste zoon, Boy, reist als fotograaf van Dimi en Mike (van dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike, red.) de wereld rond. Als hij ontbreekt, wordt hij door iedereen gemist. We zijn een hecht gezin.”

“In 38 jaar huwelijk hebben mijn man Niek en ik al door heel wat woelige watertjes gezwommen. Daar zaten trieste momenten bij. Vóór de jongste dochter geboren werd, hebben we een kindje verloren. De komst van Nina was dan weer een onverwacht cadeau. Af en toe werd onze relatie ook op scherp gezet. Mijn man is regisseur en scenograaf; de verleidingen in het theaterwereldje zijn ons allebei niet vreemd. Ooit hadden we een trouwservies. Dat is al lang gesneuveld. Niek en ik waren nogal smijters. (lacht)”

“Af en toe konden we tijdens onze lange, heftige ruzies plots de slappe lach krijgen omdat we het absurde van de situatie inzagen. Humor haalde de lont vaak uit het kruitvat. Mijn man en ik kunnen allebei goed met onszelf lachen. En zelfs als het even scheef zat, bleef er genoeg liefde over om voor ons huwelijk te blijven gaan. Als je zoveel stormen overleeft, bouw je iets heel bijzonders op. Ik kan oprecht zeggen dat ik mijn man heel graag zie.”

“Het laatste half jaar vóór Marc Van Eeghem stierf aan prostaatkanker, hebben we met een klein groepje mensen voor hem gezorgd. Het klinkt misschien raar, maar het was een ongelooflijk mooie periode. Het was bijzonder om de liefde van al die mensen te voelen. Via een WhatsApp-groepje hielden we elkaar op de hoogte van allerlei praktische zaken. Wie zorgt er voor soep? Wie blijft er slapen? Marc zat zelf ook in dat groepje en gaf lustig warme commentaar. Af en toe wordt er nog wat liefde in die groep gegooid. Het bevestigt alleen hoe erg Marc geliefd werd. Die man had een ongelooflijke joie de vivre. Beet in het leven, plukte de dag en zag altijd eerst het positieve. Zijn overlijden heeft me heel nederig gemaakt. Dan denk ik: mannekes, laten we elkaar gewoon graag zien.”