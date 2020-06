Het motto van acteur Joren Seldeslachts: “Je gedachten vormen je leven” Glenda Smits

15 juni 2020

10u55 0 Familie Voor Joren Seldeslachts (33), die speciaal voor zijn babydochtertje Ava de pauzeknop van zijn carrière indrukte, is het zowat alle dagen Vaderdag. In NINA vertelt de acteur die bekend is van de Blinker-films, Spitsbroers, Beau Séjour, Dubbelleven en In Vlaamse velden wat hem drijft in het leven.

“Life consists in what a man is thinking of all day. Wijze woorden van de Amerikaanse essayist Ralph Waldo Emerson, vind ik. Wat in ons hoofd speelt, geeft ons leven vorm. Een stom incident van verkeersagressie kan mijn hele dag om zeep helpen. Tenzij ik er bewust voor kies om het voorval uit mijn gedachten te zetten. Wie hele dagen loopt te tobben over de gezondheidscrisis, wordt misschien angstig, ongelukkig of depressief. Koester je vrijheid van denken en geef je gedachten een positieve twist.”

“De kunst bestaat erin om de gedachtestroom van je ego uit te schakelen. Want dat heeft constant iets op te merken. Ben ik niet te dik? Vinden mensen me leuk? Zal dit wel lukken? Tijdens een auditie of ingangsexamen zie ik jonge ­acteurs vaak ineenkrimpen uit angst om te mislukken. Dat weerspiegelt zich in hun hele performance. Als je in het hoofd van je personage wil kruipen, komt het erop aan om je ego los te laten. Tijdens mijn auditie voor Spitsbroers moest ik een scène spelen met Oscar Willems. Ik amuseerde me te pletter, waardoor ik er vanaf de allereerste seconde in slaagde te denken vanuit mijn personage. Achteraf zeiden de regisseurs: ‘Amai, jullie zijn precies broers.’ Zo’n bevestiging, dat geeft je vleugels. Wat voor acteren geldt, geldt evengoed voor het dagelijkse leven. Wie in het nu leeft en positief denkt, straalt dat ook uit.”

“In mijn jeugdjaren worstelde ik met mijn bekendheid. Van nature ben ik eerder timide. Hoe graag ik ook acteerde, mijn verlegenheid fnuikte al mijn ambities. Pas jaren later, op de filmset van Blind, begon ik te beseffen dat mijn spelplezier véél groter was dan de keerzijde van de roem. Op dat moment ben ik pas een opleiding gaan volgen. Ondertussen kan ik gelukkig ook veel beter met het BV-schap om.”

“Om mezelf in noodsituaties snel tot rust te brengen, heb ik een mantra: ‘Mijn leven is niet in gevaar’. Ooit had ik een black-out op scène, zowat dé nachtmerrie van elke acteur. Ik zou net aan een monoloog beginnen. Eén A4’tje tekst. Maar de eerste zin was weg. Ik voelde een verlammende angst opkomen. Tot er een giecheltje opborrelde uit mijn buik. Eén fractie van een seconde. Dat was mijn redding. Ik dacht aan mijn mantra en kon meteen de situatie relativeren. Ik ben die hele lap tekst dan in eigen woorden beginnen te vertellen en niemand in de zaal heeft iets gemerkt.”

“Als je accepteert wat is, dan wordt het leven zoveel draaglijker. Vorig jaar verbleef ik voor een productie een tijdje in Abu Dhabi. Mijn opnameschema was vrij beperkt en omdat er daar weinig te beleven valt, duurden de dagen ontzettend lang. Ik keek reikhalzend uit naar mijn volgende draaidag of de terugkeer naar huis. Fuck, ik moet me nog zeven dagen vervelen, dacht ik. Tot ik me voornam om bewust van elk moment te genieten. Mijn ontbijt, het uurtje in de fitness, het lezen van een boek of een wandeling. Vanaf dan werden mijn dagen véél boeiender.”

“Aan sommige periodes in mijn leven denk ik liever niet terug. Daar hoef ik niet eindeloos over te kniezen. Of mezelf over te schamen. Ik laat het achter mij. Wat helpt om de muizenissen uit mijn hoofd te verdrijven, is de natuur in trekken. Dan besef je pas hoe klein je bent. Dat plaatst alles in perspectief. Of het nu tuinieren, joggen of wandelen is, het doet me allemaal veel deugd.”

“Vóór ik vader werd, dacht ik: zal dat wel lukken? Mijn vriendin, Isy, heeft een véél jonger broertje. Zij was ervaringsdeskundige, terwijl ik nog nooit een luier ververst had of een baby langer dan een minuut in mijn armen genomen had. Mijn koudwatervrees was onterecht. Wat ik zo mooi vind, is dat mijn dochtertje me zoveel bevestiging geeft. Ava begint spontaan te schaterlachen als ik tegen haar praat. Ze kan intens genieten van haar flesje. Vindt het heerlijk in haar badje. Wat ben ik blij dat ik er bewust voor gekozen heb om mijn eerste maanden met Ava vrij te houden. Dit is de schoonste periode van mijn leven. Als ik Ava ’s ochtends uit haar bedje haal, kikkert mijn humeur meteen op. Ze maakt me zachter. Ook voor mezelf. Ik ben nog nooit zo ­verliefd en gelukkig geweest.”