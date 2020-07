Het moet niet altijd Olivia of Arthur zijn: dit waren de meest originele babynamen van vorig jaar Nele Annemans

18 juli 2020

14u49 0 Familie Hier kwam je al te weten dat na zestien jaar Emma niet meer de populairste meisjesnaam is in België. Ze werd in 2019 van de troon gestoten door Olivia. Bij de jongens blijft Arthur voor het tweede jaar op rij de populairste naam. Eerder op zoek naar een originele naam voor je toekomstige spruit? Dit zijn enkele van de meest unieke namen in België.

Sinds 2003 was Emma zowel in Vlaanderen als in Wallonië de populairste voornaam. Maar vorig jaar werd ze voorbijgestoken door Olivia. Niet minder dan 651 baby’s kregen de naam, dat zijn er bijna 100 meer dan het jaar ervoor en opmerkelijk meer dan de 563 baby’s die Emma kregen als voornaam. Die naam was wel nog goed voor de tweede plek. Mila sloot de top 3 af met 518 geboortes. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Bij de jongens stond Arthur voor het tweede jaar op rij op nummer 1, met 610 baby’s die de naam kregen. Hij werd op de voet gevolgd door Liam (575) en Louis (549).

Maar wat als je op zoek bent naar een originele naam? Wij mochten de cijfers van StatBel inkijken, en zochten er de meest unieke uit. Allemaal werden ze slechts vijf keer gegeven in 2019.



