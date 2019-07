Het moet niet altijd Arthur of Emma zijn: deze babynamen waren vorig jaar zeldzaam NA

21 juli 2019

13u49 36 Familie Hier kwam je al te weten dat voor het zestiende jaar op rij Emma de populairste meisjesnaam is, en dat Arthur voor de eerste keer die plaats bij de jongens wegkaapte. Eerder op zoek naar een originele naam voor je toekomstige spruit? Dit zijn enkele van de meest unieke namen in België.

StatBel, het Belgische statistiekbureau, maakte enkele dagen geleden de meest populaire namen in ons land bekend. Zo kregen 608 baby’s in 2018 de naam Emma, die op de voet gevolgd wordt door Olivia (554) en Louise (545). Bij de jongens prijkt voor het eerst de naam Arthur (565) bovenaan het lijstje. Juist onder Arthur volgen in de top drie de namen Noah (553) en Adam (548).

Maar wat als je op zoek bent naar een mooie, originele naam? Wij mochten hun cijfers inkijken, en pikten er de meest unieke namen uit.

Unieke babynamen voor meisjes:

1. Arielle

2. Elis

3. Felice

4. Lizet

5. Olive

6. Salwa

7. Siloé

8. Sixtine

9. Warda

10. Zoélie

Unieke babynamen voor jongens:

1. Celle

2. Jorre

3. Leonel

4. Loeka

5. Lowik

6. Luïs

7. Obi

8. Quin

9. Skye

10. Torre

In 2018 werden al deze namen maar 5 keer gekozen.

