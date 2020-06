Het leukste cadeau maak je gewoon zelf: 5 verrassende knutseltips voor Vaderdag Valérie Wauters

10 juni 2020

15u16 1 Familie Vaderdag nadert met rasse schreden. Nog geen cadeau gekocht? Dan kan je er misschien snel eentje zelf maken. Wij verzamelden vijf leuke DIY-ideeën.

Bierboeket

Beter een bierboeket dan een bierbuik. Dit vrolijke cadeautje voor papa is zonder twijfel een schot in de roos.

Dit heb je nodig:

- enkele flesjes van papa’s favoriete bier

- gekleurd papier of knutselkarton

- een doos

- inpakpapier (optioneel)

- groen tissuepapier voor de afwerking (optioneel)

Zo ga je aan de slag:



- Download een template waarmee je makkelijk een papieren bloem kan uitknippen. Op Google vind je best wel wat voorbeelden, maar wij linken er hier alvast eentje.

- Knip de bloem uit en plak die rond de hals van het bierflesje. Voeg eventueel wat blaadjes toe. Herhaal voor alle flesjes.

- Knip een kartonnen doos op maat, die je als ‘vaas’ voor je boeket gaat gebruiken. Pak deze in met inpakpapier of versier de doos met een mooie tekening.

- Zet de flesjes in de doos, en vul op met groen tissuepapier.

Pretpot

Exclusieve tijd met papa is een kostbaar goed. En laat dat nu net zijn waar dit prettige potje voor zorgt. Vul het met leuke activiteiten die jullie samen kunnen doen en laat papa er op tijd en stond eentje kiezen. En voor je ’t vraagt: ja, samen naar het voetbal kijken is inderdaad een leuke activiteit!

Dit heb je nodig:

- een leeg potje

- papier

- schaar & lijm

- decoratiemateriaal om het potje te versieren of een printer

Zo ga je aan de slag:

- Neem een potje en versier het met verf of papiersnippers. Minder creatieve zielen kunnen ook gewoon een mooi label printen, dat je via deze link vindt.

- Vul het potje met briefjes vol leuke activiteiten die je kinderen samen met papa kunnen doen. Laat papa er op geregelde tijdstippen eentje uitkiezen voor een portie gezellige een-op-eentijd.

Manchetknopen met Lego

Is papa een Lego-fan? Dan zijn deze originele manchetknopen misschien wel iets voor hem!

Dit heb je nodig:

- 2 legoblokjes (de dunne plates van 2x2 werken voor deze DIY het best)

- eenvoudige manchetknopen

- secondelijm of een lijmpistool

- spuitbus met gouden of zilveren verf

Zo ga je aan de slag:

- Verf de legoblokjes in het goud of zilver en laat goed drogen.

- Plak de blokjes met secondelijm of een lijmpistool vast op de manchetknopen.

Handig rekje voor dassen

Of je papa nu gestrikt of met een das door het leven gaat: een handig hulpje om zijn accessoires aan op te hangen komt altijd van pas. Met dit leuke rekje sla je gegarandeerd de spijker op de kop!

Dit heb je nodig:



- 2 stukken hout (lengte en breedte kies je zelf, maar hou er rekening mee dat 1 stuk gebruikt wordt als ‘dakje’ van het rek, en het dus kleiner moet zijn dan het andere stuk)

- houtlijm

- lange spijkers

- een hamer

- houtverf + borstel

Zo ga je aan de slag:

- Plak de twee stukken hout aan elkaar met houtlijm en laat goed drogen.

- Gebruikte je blank hout en wil je dat graag een kleurtje geven? Verf het dan met houtverf in jouw favoriete kleur. Laat goed drogen.

- Hamer de spijkers in het hout, maar sla ze niet te diep zodat je zeker nog genoeg ruimte op de spijker overhoudt om de das op te hangen.

Verwisselbare fotolijst

Verzamel papa’s favoriete Instagramfoto’s in een handige verwisselbare fotolijst. (Een verzameling van de meest gênante foto’s van papa mag natuurlijk ook!)

Dit heb je nodig:

- een langwerpige, diepe fotokader. Je kan er uiteraard ook zelf eentje in elkaar knutselen, maar wij raden aan om er gewoon eentje te kopen.

- schroefhaakjes

- een printer

- een lamineertoestel (optioneel)

- een perforator

Zo ga je aan de slag:

- Print je mooiste Instagramfoto’s en lamineer die (eventueel). Hou rekening met het formaat van je fotokader.

- Maak met een perforator een gaatje bovenaan in het midden van je foto (dit heb je nodig om de foto te kunnen ophangen aan de schroefhaak).

- Vijs de schroefhaakjes bovenaan (langs de binnenzijde) van de kader en hang er de foto’s aan op.

