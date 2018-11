Het is een jongen! Waarom gender reveal-feestjes zo populair zijn Margo Verhasselt

30 november 2018

09u02

Vorige maand raakte bekend dat Joe-dj Anke Buckinx (38) zwanger is van haar tweede kindje. Nu kondigt de radiopresentatrice aan dat ze een zoontje verwacht en dat doet ze met een heuse gender reveal-video.

Tegenwoordig wordt de nodige aandacht besteed aan de aankondiging van het heugelijke nieuws, waarna een heleboel foto’s van de buik en de echo’s op sociale media geplaatst worden. Niet veel later wordt dan een babyshower georganiseerd, een heus feest voor de toekomstige mama én haar ongeboren kind. Maar nog een nieuw fenomeen dat komt overgewaaid uit Amerika is de zogenaamde ‘Gender Reveal-party’.

Als je ooit al scrolde door Facebook, Instagram of filmpjes bekeek op YouTube, dan is het haast onmogelijk dat je het gemist hebt: een filmpje waarin een koppel het geslacht van hun baby met de wereld deelt, op een originele manier. Van cupcakes tot ballonnen gevuld met verf, er kruipt heel wat creativiteit in zo’n gender reveal.

Terwijl sommige koppels jaren geleden al gelijkaardige feestjes planden, komt het concept van een gender reveal- feestje nu pas écht op. “De eerste video’s waarin een geslacht bekendgemaakt werd, werden op YouTube gepost in 2009", vertelt Stephanie Shih, public affairs manager bij YouTube aan The Huffington Post.

“Maar de echte trend begon zich pas te ontwikkelen midden 2011. De video’s werden altijd maar talrijker en steeds vaker bekeken”, gaat ze verder. “In 2017 merkten we bij YouTube een stijging van 60% op qua views voor de video’s.” Niet alleen YouTube, maar ook Google Trends merkte hetzelfde op. Zij geven aan dat in 2010 de eerste keer interesse voor de feestjes opdook.

Waarom willen we het geslacht feestelijk verklappen?

Er zijn heel wat verklaringen waarom de feestjes in trek zijn. De medische wereld is erop vooruitgegaan de voorbije jaren, wat maakt dat ouders tegenwoordig sneller de sekse van hun kind ontdekken. Daarnaast is het geen geheim dat we tegenwoordig van een goed feestje houden en zowat elke reden daarvoor goed is.

“Het laat mensen toe om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. Het is zo leuk om het te plannen en spannend voor de vrienden en familie die op het feestje zijn”, meent Melissa Van, die een feestje organiseerde met haar man in een park. “Het is gewoon zo veel leuker dan een simpele aankondiging, het is ons eerste kindje en dat verdient veel aandacht.”

Daarnaast spelen sociale media een grote rol. Bloggers, influencers en YouTubers delen tegenwoordig zowat elke stap van hun zwangerschap, het geslacht verklappen is daarbij geen uitzondering. Maar dat maakt ook dat het feestje een soort van concurrentiestrijd met zich meebrengt. Ouders doen hun best om kennissen, familieleden en mensen op het internet te overtreffen.

Kritiek

Toch wordt de trend niet bij iedereen even goed onthaald. Gender reveal-feestjes gaan hand in hand met typische stereotypering: jongens blauw, meisjes roze, jongens een voetbal, meisjes een tutu, etc. Mensen wijzen erop dat een jongen ook aan ballet kan doen en een meisje kan uitblinken in voetbal.

Het is ook oppassen geblazen bij de befaamde feestjes. 182 vierkante kilometer van onder meer een natuurgebied in Arizona ging in april vorig jaar in de vlammen op door een ronduit idiote actie van een agent van de Amerikaanse grenspolitie. Dennis Dickey schoot in een gebied met hoog gras met een vuurwapen op een explosief tijdens een gender reveal-party.