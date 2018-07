Het gemiddelde gezin geeft € 482 per maand uit per kind. En jij? Redactie

Bron: Gezinsbond 0 Familie Een kind kost gemiddeld € 482 per maand in ons land. Hoeveel geef jij uit aan je kinderen? Wat is jouw gezinssamenstelling, en ben je gelukkig? Dag Allemaal en Infino zijn benieuwd hoe ouders van tegenwoordig leven, werken en genieten. Een kind kost gemiddeld € 482 per maand in ons land. Hoeveel geef jij uit aan je kinderen? Wat is jouw gezinssamenstelling, en ben je gelukkig? Dag Allemaal en Infino zijn benieuwd hoe ouders van tegenwoordig leven, werken en genieten. Ook jouw stem horen we graag!

Vrouwen krijgen in België gemiddeld 1,7 kinderen. Volgens de rekenwonders van de Gezinsbond kost elk kind gemiddeld € 482 per maand. Daar zitten de kosten voor kinderopvang en onderwijs niet bij in. Het gemiddelde is een puur theoretisch bedrag: de werkelijke kosten van een kind verschillen sterk afhankelijk van de leeftijd. Een kindje tot 5 jaar kost gemiddeld zo’n € 334 per maand, terwijl thuiswonende kinderen van 18-24 jaar al € 634 kosten. Die bedragen baseert de Gezinsbond op gezinnen met een minimuminkomen. Mensen die meer verdienen, geven ook meer geld uit aan hun kinderen. En zijn er meer kinderen in een gezin, dan geven ouders aan elk kind weer minder uit. Het gezinsbudget is immers maar zo groot als het is. Herkenbaar?

Sowieso heeft het krijgen van kinderen invloed op de gezinsuitgaven. Gezinnen met kinderen geven meer uit aan voedsel, kleding, woning, transport en gezondheid dan gezinnen zonder kinderen. En dan zijn de kosten voor kinderopvang en school nog niet eens aan de orde gekomen. Kinderopvang kost een gemiddeld gezin algauw € 500 per maand. De basisschool kost € 32, het middelbaar tot € 116 per maand. En gaan ze studeren, dan mag je past echt diep in de buidel tasten!

Dag Allemaal en Infino – de kinderbijslag van Acerta en Securex – zijn benieuwd hoe dit allemaal bij jou thuis zit. Wat vind jij belangrijk voor jou en je kinderen? We vragen je graag het hemd van het lijf in onze enquête over modern ouderschap! Wat is jouw gezinsinkomen? Hoeveel kinderen heb je? Is jouw gezin compleet? Welke waarden geef je je kinderen mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe zie je de toekomst voor je?

