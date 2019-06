Help, mijn kind gaat op kamp! Tips van een expert om je kroost los te laten Liesbeth De Corte

17 juni 2019

09u03 0 Familie Schoonzussen én beste vriendinnen Schoonzussen én beste vriendinnen Stephanie Planckaert en Magali Van Houtte gaven in Story een blik in hun bezorgd moederhart. “Onze kinderen mee op schoolreis sturen? Dat durven we niet”, vertelden ze eerlijk. Veel ouders zullen zich daarin herkennen, want met de zomervakantie in het verschiet komen de kampen ook dichterbij. En dan is het weer tijd om je kroost een beetje los te laten. Hoe je dat het best doet? Wij vroegen advies aan een deskundige.

Gaat mijn zoon wel voldoende eten? Zal hij niet te veel ravotten? Hopelijk heeft mijn dochter geen last van heimwee! En waarom mag ze geen smartphone meenemen? Hoe kan ik haar dan bereiken om te checken of alles oké is? Een zomerkamp is altijd spannend. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. En eerlijk: voor die laatsten is het misschien zelfs nog een tikje extra zenuwslopend. Hoe je daar het best mee omgaat? Ilse De Block, directeur van de Opvoedingslijn, geef enkele nuttige tips.

Het is een utopie dat anderen je kinderen op dezelfde manier begeleiden als jij

“Als ouder wil je dat anderen je kroost op dezelfde manier behandelen als jij doet, maar dat is natuurlijk niet het geval. Die utopie moet je loslaten. Weet dat het net goed is dat mensen van de crèche, leerkrachten op school, de grootouders of de jongens en meisjes van jeugdbewegingen anders reageren dan jij. Op die manier krijgt je kind immers andere perspectieven mee en kan het daarmee leren omgaan.”

Hoe ga je om met je eigen emoties?

“Probeer na te gaan of je angst gegrond is. In de meeste gevallen ben je gewoon aan het piekeren geslagen. Kijk dan naar de feiten: eigenlijk kan je kind z’n plan trekken. En oké, het loopt niet altijd van een leien dakje bij de leiding van de jeugdbeweging, maar eigenlijk vertrouw je hen wel. Dan is het heel belangrijk dat je jouw emoties een plaats geeft. Angst is immers een slechte raadgever. Het is niet gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen je verstand en je gevoel, maar het is wel belangrijk. Alleen op die manier zal je kind zelfvertrouwen krijgen en opgroeien tot een weerbaar iemand.”

Toon dat je anderen vertrouwt

“Sommige ouders zullen misschien in de verleiding komen om een smartphone mee te geven met zoon of dochter, zodat ze hen af en toe kunnen opbellen. Dat komt omdat zo’n toestel een vals gevoel van veiligheid geeft: ouders denken dat als ze op een of de andere manier de touwtjes in eigen handen houden, er niets kan misgaan. Maar dat klopt uiteraard niet. Bovendien staan ze er niet bij stil dat een gsm lastig kan zijn voor het kind. Door even mama’s stem te horen, krijgt hij of zij misschien last van heimwee.”

“Je kan met je kind een aantal afspraken maken over zaken die jij belangrijk vindt. Wel moet je opletten dat jij daarbij rekening houdt met de regels van de kampenbegeleiding. Je moet tonen dat je anderen vertrouwt, want op die manier gaat je kind ook de anderen - of dat nu leerkrachten zijn of leiders van een scouts of chiro - vertrouwen. Maar wurm je je daar als ouder steeds tussen? Met andere regels of een stiekeme smartphone? Dan wordt het voor een kind ook moeilijk om te luisteren naar de mensen die op dat moment de leiding hebben.”

Wat als je kind zelf zenuwachtig is?

“Ook al is het niet zo prettig, probeer vooral te luisteren. Je moet niet te veel zeggen of reageren, want dan kan het zijn dat je er nog een schepje bovenop doet. Geef wel aan dat die emoties normaal zijn. Trek het jezelf ook niet te hard aan: uiteraard is de start van een kamp spannend. En wie weet gaan er momenten van heimwee zijn. Die horen nu eenmaal ook bij het leven. Maar dat wil niet zeggen dat je je kleintje moet weerhouden van op kamp te vertrekken. Vergelijk het met het moment dat je een kleuter afzet aan de schoolpoort. De zoon of dochter zal moord en brand schreeuwen, maar wanneer de mama weg is, zijn de tranen opgedroogd. De kans is groot dat je kind na een kamp terugkomt met een stralend snoetje.”

Volg je buikgevoel

“De belangrijkste tip van allemaal is dat een ouder zichzelf moet blijven. Ik mag nog zoveel tips geven, maar als een ouder zich bij een bepaalde keuze niet goed voelt, zal die ook slecht zijn voor het kind.”