Helft van 7- en 8-jarigen gebruikt smartphone LH

04 oktober 2019

09u14

Bron: Belga 0 Familie Van de 7- en 8- jarigen gebruikt 50 procent een smartphone, bij 9- en 10- jarigen klimt dit naar 74 procent. Op deze leeftijd bezit 28 procent een eigen smartphone. Dit stijgt sterk naar 73 procent bij 11- en 12- jarigen. Dat blijkt uit het Mediakids-onderzoek van de studiedienst van de openbare omroep VRT.

De tablet en smartphone nemen een belangrijke plaats in in het leven van kinderen, blijkt uit het Mediakids-onderzoek van de VRT waarbij meer dan duizend ouders en kinderen tussen 2 en 15 jaar dit voorjaar werden bevraagd.

De smartphone is vanaf 11 jaar het meest gemiste toestel, en is vanaf die leeftijd ook het toestel dat op dagbasis het meest gebruikt wordt. Kinderen zijn vanaf 11 jaar echte omnivoren in het gebruik van mediatoestellen. Het gebruik van het televisietoestel blijft over de leeftijden heen stabiel rond 70 procent.

Bij 11- en 12- jarigen is het dagelijks gebruik van de smartphone even hoog dan het televisietoestel. Live tv kijken blijft populair, de helft van de 6- tot 12- jarigen geeft aan dagelijks live tv te kijken. Hoe ouder kinderen worden hoe meer varianten er bij komen zoals programma's on demand, video's via sociale media of sites.

YouTube is voor kinderen het socialemediakanaal bij uitstek. Tot 12 jaar blijft YouTube dominant aanwezig. Vanaf 13 jaar krijgt YouTube duidelijke concurrentie van andere socialemediakanalen waaronder Instagram en Snapchat.