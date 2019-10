Helft van 7- en 8-jarigen gebruikt smartphone: zo hou je het veilig Margo Verhasselt

10u21 0 Familie Van de 7- en 8-jarigen gebruikt 50% af en toe een smartphone, dat stijgt naar 74% bij 9- en 10-jarigen . Op deze leeftijd bezit 28% een eigen smartphone, bij 11- en 12- jarigen is dat al 73%. Dat blijkt uit het Mediakids-onderzoek van de studiedienst van de openbare omroep VRT.

De tablet en smartphone nemen een belangrijke plaats in in het leven van kinderen, blijkt uit het Mediakids-onderzoek van de VRT waarbij meer dan duizend ouders en kinderen tussen 2 en 15 jaar dit voorjaar werden bevraagd.

De smartphone is vanaf 11 jaar het meest gemiste toestel, en is vanaf die leeftijd ook het toestel dat op dagbasis het meest gebruikt wordt. Kinderen zijn vanaf 11 jaar echte omnivoren in het gebruik van mediatoestellen. Het gebruik van het televisietoestel blijft over de leeftijden heen stabiel rond 70%.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, en ook de jongste generatie swipet, liket en chat dat het een lieve lust is. Ze zijn vaak bedrevener in dit soort nieuwe snufjes dan hun ouders, die niet geheel onterecht bekommerd zijn om hun kroost en die onbeperkte toegang tot het wereldwijde web. Waar let je best op als je kind regelmatig zonder jouw toezicht voor een scherm plaatsneemt? Wij vroegen het aan kinderpsychiater Lieven Swinnen, die samen met digitale media specialist Stefaan Lammertyn het boek ‘Help! Mijn kind leeft online!’ uitbracht.

Drie uur per dag

Je kind lijkt wel vergroeid met zijn smartphone en computer, maar hoeveel schermgebruik is aanvaardbaar voor een kind of tiener? “Daar bestaan richtlijnen voor, die ik heb overgenomen van de Nederlandse Justine Pardoen, een specialiste op vlak van sociale media en opvoeding,” legt Swinnen uit. “Die criteria zijn vrij streng: voor kinderen boven de 12 jaar wordt maximaal drie uur per dag ‘beeldschermtijd’ aangeraden. Daar zit dan alles in: televisie, smartphone, computer, ... Voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar is dat maximaal twee uur; tussen 8 en 10 jaar maximaal 1 tot 1,5 uur. Bij hele kleine kinderen is dat nog minder. Je moet daar natuurlijk geen chronometer gaan bijhouden, maar het is wel interessant om dat eens in de gaten te houden. We zijn ons er vaak niet van bewust hoeveel tijd we er mee doorbrengen. Die grenzen zullen wel overschreden worden, maar toch is het goed dat ze er zijn. Zonder grenzen gaan jongeren die zelf opzoeken, en dan wordt het gevaarlijk.”

Hoe ga je met de gevaren om?

“Het is heel belangrijk om erover te praten met kinderen. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zelfs nog voor ze een eigen smartphone hebben, kan je hen best goed informeren over de gevaren van het internet. Maak duidelijk wat er kan gebeuren - zaken zoals sexting, cyberpesten - en zeg dat ze er voorzichtig mee moeten zijn. Net zoals je niet in het dagboek van een kind kijkt, vind ik ook niet dat je smartphones van kinderen moet gaan controleren - tenzij er duidelijke signalen zijn dat er iets misloopt. Probeer als ouder zelf zoveel mogelijk mee te zijn over wat er kan op sociale media, en wees je bewust van de gevaren.”

Daar is ook pedagoge Marijke Bisschop het mee eens: “Vooral bij kinderen onder de tien moet je een oogje in het zeil houden. Openheid werkt het best. Pols af en toe eens naar wat je kind op de iPad aan het doen is en toon interesse. Maak de afspraak dat je de mails of chatberichten van je kind niet controleert, tenzij je vermoedt dat er iets mis is. Ook wat het gebruik van laptops, tablets en smartphones betreft, pleit ik voor openheid. Laat regels in onderling overleg tot stand komen. Voor pubers zijn Instagram en Facebook van levensbelang: het is hun manier om erbij te horen en verbonden te blijven. Wij versleepten de vaste telefoon naar de badkamer, nu tokkelen tieners de hele tijd op dat ding. Ergerlijk? Niet naar het toilet kunnen, omdat iemand er zijn of haar geheimen aan het blootgeven is, is pas vervelend. (lacht) Tja, de behoefte om met leeftijdsgenoten in contact te blijven, is van alle tijden. Alleen de manier waarop is verschillend.”