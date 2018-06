Heerlijk verslavend: maak zelf glitterklei om met je kinderen mee te kliederen Jente Hautekeete

13 juni 2018

14u09 2 Familie Plakkerig slijm, zand of klei met glitter, je kind kan er uren zoet mee zijn. En je kan ze makkelijk zelf maken! Een nieuw boek van Babbe Van Ginkel helpt je daarbij. Wij probeerden de glitterklei uit.

Wat heb je nodig:

240 ml bloem

240 ml water

60 ml zout

1 eetlepel zonnebloemolie

2 eetlepels keukenazijn

Glitter naar keuze

Kleurstof, mag in poeder of vloeibare vorm

Zo maak je het:

Meng al de ingrediënten in een pan en zet deze op middelhoog vuur. Roer met een houten lepel of spatel totdat er een bal ontstaan is, dit duurt zo'n 2 minuten. Laat de bal afkoelen en kneed hem daarna goed door met wat glitter. Je kan kiezen of je de klei in verschillende porties verdeeld om ze elk apart een kleurtje te geven. Gebruik plastic handschoenen als u er kleurstof door kneed.

De glitterklei is tot een jaar houdbaar en niet geschikt voor baby's.

Andere recepten voor klei, slijm, speelzand of voelbakken kan je vinden in het boek 'Kneed en klieder' van Babbe van Ginkel. Verkrijgbaar in de boekenwinkel of online bij bol.com, voor € 12,50.