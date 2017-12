Heeft jouw kind een schermverslaving? Dit zijn de tekenen SV

16u03

Terwijl jij je ouders op je veertiende de oren van het hoofd zeurde om een Nokia 3410 - of als je écht cool was: een 3510i - lopen vijf- en zesjarigen rond met smartphones, tablets en draagbare computers alsof ze nooit iets anders gedaan hebben. De tijden zijn veranderd, en schermen zijn een groot deel van hun leven geworden. Maar wanneer moet je ingrijpen?

Het grootste probleem? We hebben altijd de verkeerde vraag gesteld. Terwijl de jongste in de weer is met een tablet die quasi even groot is als hij- of zijzelf, tobben wij over hoelang ze op die schermen mogen tokkelen. Maar het aantal uren dat ze op die apparaten doorbrengen, is niet zozeer van belang. Wél: "Hoe gebruíken ze die schermen?".

"Niet de tijd die ze op smartphones en tablets spenderen is cruciaal, maar net hoe ze daar mee omgaan is de grootste voorspeller van emotionele en sociale problemen die op schermverslaving wijzen," zo stelt een onderzoek dat onlangs verscheen in 'Psychology of Popular Media Culture'.

Of Jantje nu één of vijf uur al starend naar een schermpje doorbrengt, maakt niet zo veel uit. "Er zijn belangrijkere factoren dan het aantal uur. Wat het meeste impact heeft, is of die schermtijd problemen veroorzaakt op andere vlakken, óf wanneer het een allesverslindende bezigheid is geworden," aldus de onderzoekers. Maar hoe kom je daar nu achter? Volgens de wetenschappers zijn dit de grote weggevers:

Als schermtijd ten koste gaat van andere dagelijkse bezigheden, voor spanningen binnen het gezin zorgt, het kind onrustig maakt óf de enige activiteit is waar het kind gelukkig van wordt, is het tijd om in te grijpen.

Laat het probleem in dat geval zeker niet te lang aanslepen, want schermverslavingen worden gelinkt aan ernstige problemen op het vlak van relaties, emoties en gedrag. Het goede nieuws: vertoont je kind geen van deze gedragingen? Dan mag je hem of haar met een gerust haar een keertje afleiden met de televisie of de iPad.