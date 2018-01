Hardnekkige vlek of strepen op de spiegel: professionele schoonmakers geven 11 geheime tips prijs ND

Bron: Real Simple 9 thinkstock Familie Schoonmaken lijkt op het eerst zicht een eenvoudig klusje. Maar hoe verwijder je vlekken uit je kledij, hoe kan je nog efficiënter stofzuigen en wat met kringen op de kranen in de badkamer en in de keuken? Professionele schoonmakers trakteren je op geweldig advies dat je waarschijnlijk nog nooit van je moeder hebt gehoord.

Een druppeltje olijfolie

Word je gek van al die vingerafdrukken op de ijskast? Melissa Maker is oprichter van schoonmaakbedrijf Clean My Space. "Gebruik een druppeltje olie - dat kan olijfolie of zelfs babyolie zijn - op een stukje keukenpapier om roestvrij staal te laten glanzen of om vingerafdrukken op een oppervlak schoon te maken. Smeer voorzichtig in met olie en veeg overtollig vet weg met een schoon stuk keukenrol. Deze truc is pure magie. Ik kreeg ooit een staande ovatie voor deze hack tijdens een familiediner."

Krijt

"Bewaar een stukje wit krijt in het washok om op vetvlekken te wrijven, zodat die de olie kunnen absorberen. Was daarna gewoon in de wasmachine en het stuk zou er kraaknet moeten uitkomen," tipt Becky Rapinchuk van Cleanmama.net. Dit trucje zou moeten werken bij vlekken van boter, dressing, olie enzovoort. Geen krijt bij de hand? Strooi een beetje maïzena of talkpoeder over de vlek en laat het tien minuten intrekken voor je het bij de rest van de was gooit.

Zorgvuldig stofzuigen

Het lijkt kinderlijk eenvoudig om een stofzuiger over het tapijt te bewegen, maar in de praktijk is het toch belangrijk om het op de juiste manier te doen. Pas bij de tweede beweging - het trekken aan de stofzuiger - verwijder je vuil, dus het is belangrijk om dat traag genoeg te doen. "Je moet de stofzuiger erg traag terug trekken als je een schoon tapijt wil, zodat hij de tijd krijgt om heel het oppervlak te reinigen," weet Donna Smallin Kuper, gediplomeerd schoonmaker en auteur van het boek Cleaning Plain & Simple. Als je harde oppervlakken schoonmaakt, blaas je eerst als het stof in het rond wanneer je er met de stofzuiger overgaat. Pas bij het terug bewegen neem je dat stof mee.

Maïzena voor glanzende glazen

"Ik voeg een theelepel maizena toe aan een kopje witte azijn en een kopje water - mijn standaardoplossing om ramen en glazen schoon te maken - en het resultaat is ongelooflijk," tipt Melissa Maker. "Het glas blinkt en is kristalhelder. Maïzena is echt een magisch ingrediënt, een fijn en natuurlijk schuurmiddel dat strepen mild wegwerkt." Daarnaast is maïzena ook handig om geurtjes te verwijderen en vlekken uit bijvoorbeeld knuffeldieren te krijgen, voegt Maker eraan toe.

Witte azijn

"Kringen van water en mineralen op de kranen in badkamer en keuken zijn hardnekkig om te verwijderen," legt Becky Rapinchuk uit. "Bevochtig een keukenpapiertje of een microvezeldoek met witte azijn en leg 5 à 15 minuten op die kringen. Veeg daarna met de doek over de plek en ze is meteen verdwenen." Het zuur in de aijn breekt de plekken af, waardoor kranen glanzend blijven. Je kan ook een plastic boodschappentasje met azijn vullen, om de douchekop heen knopen en een nachtje laten rusten. Spoel de volgende ochtend af.

De wc-borstel

Niemand vindt het leuk om het toilet schoon te maken, maar Melissa Maker heeft een trucje om het een net iets aangenamer taakje te maken: "Ben je klaar met poetsen, klem de toiletborstel dan tussen het deksel en de wc-bril met de borstel naar binnen, zodat die kan uitlekken in de wc-pot. Niemand houdt van een natte wc-borstel. Ik deel deze tip al jaren, maar mensen zijn nog steeds verrast als ik het zeg. Een natte toiletborstel is walgelijk."

Van buiten/boven naar binnen/beneden werken

"Je werkt een kamer altijd best van boven naar onderen af, zodat je hetzelfde oppervlak geen twee keer moet schoonmaken. Begin ook altijd in de verste uithoek van een kamer en werk zo naar de deur toe," geeft Debra Johnson als tip, die opleidingen in schoonmaken geeft. "Maak een kaartje van je schoonmaakroutine, waarop je aangeeft waar je begint en weer stopt. Begin in de slaapkamer bijvoorbeeld eerst met afstoffen, ververs dan de lakens en maak dan pas de vloer schoon."

Schoonmaken met stoom

"Wanneer je een product of chemische stof gebruikt om schoon te maken, blijft er vaak een residu achter. Stof en vuil blijven daaraan kleven, waardoor extra schoonmaken nodig is. Met een stoomreiniger kan je door middel van stoom of heet water stof en vuil verwijderen, zonder dat er geen residu overblijft," legt Debra Johnson uit. Je kan een stoomreiniger ook gebruiken om tapijten op te frissen.

Een schuurspons

"Ik gebruik een zilveren schuurspons om de glazen van mijn douchecabine te reinigen - je verwijdert er zeepresten en watervlekken veel sneller mee dan alles wat ik al geprobeerd heb. En geen zorgen, je maakt er geen krassen me," weet Donna Smallin Kuper. Ook even met de douchestraal over de glazen gaan nadat je gedoucht hebt, kan overtollig vuil voorkomen.

De diepvries

"Heb je geurige sportkledij die je niet kan wassen, zoals een helm? Stop ze in een grote plastic zak die je helemaal kan afsluiten en plaats in de diepvries 's nachts," tipt Becky Rapinchuk. "De geur komt van bacteriën en de koude zal die doden, waardoor ook de geur verdwijnt." Je kan de diepvries ook gebruiken om kauwgom te verwijderen van kledij of kaarsvet van een tafellaken. De diepvries zal het materiaal hard maken, waarna je het makkelijker eraf kan schrappen.

Puimsteen

"Een natte puimsteen is ideaal om roestvlekken in de toiletpot te verwijderen," geeft Debra Johnson mee. "Maak de steen zeker nat, want met een droge kan je oppervlakken beschadigen." Gebruik handschoenen en ga met de natte puimsteen over de vlekken. Wil je een brandschone toiletpot? Strooi dan wat baking soda in de pot en laat vijf minuten inwerken, voor je doorspoelt.