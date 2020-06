Halleluja, door de lockdown doen (sommige) mannen meer huishoudelijk werk Stéphanie Verzelen

21 juni 2020

17u01 0 Familie Het was een bijzonder sociaal experiment, de lockdown. We ontdekten dat Het was een bijzonder sociaal experiment, de lockdown. We ontdekten dat thuiswerken best efficiënt is, leerden trager te leven en stelden onze relatie op de proef. En de mooiste bijwerking van allemaal: mannen gingen thuis meer huishoudelijk werk doen, volgens recente studies. Mogelijks kan dat op lange termijn zelfs tot een shift in traditionele genderrollen leiden.

Het klassieke plaatje van een gezin? Papa werkt hard, mama heeft ook een job of blijft thuis, maar doet in elk geval het gros van het huishoudelijke werk en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de zorg voor de kinderen. Dat klassieke plaatje geldt nu nog altijd, maar bleek tijdens de lockdown toch niet zo efficiënt voor een groot aantal gezinnen.

Mama’s naar het werk, papa’s thuis

Het feit dat we allemaal meer thuis moesten werken, maar sommige van ons meer dan anderen, speelde daarin een grote rol. In sommige gezinnen oefenden een van de twee ouders een essentieel beroep uit en niet zo zelden was dat de vrouw. Want zo’n essentieel beroep is vooral een beroep in de gezondheidszorg en laat vrouwen daarin nu net in groten getale werkzaam zijn. Volgens cijfers van Statbel maakten vrouwen in 2019 zo’n 98% van het thuiszorgpersoneel uit, zo’n 91,8% van de verpleegkundigen en 91,1% van het zorgpersoneel in ziekenhuizen of verpleeginstellingen.

Logisch gevolg? Die vrouwen moesten het huishouden en de kinderen overlaten aan hun echtgenoot. Mannen die thuiswerkten of thuis zaten zonder job, hadden in dat geval geen enkele excuus om zich niet te bekommeren om de was, de plas en de kroost.

Van Canada tot Turkije

Bepaalde studies die tijdens de wereldwijde lockdown gevoerd werden, bevestigen dat fenomeen. Wetenschappers in Canada ontdekten via een survey bij 1.249 moeders en vaders dat huishoudelijk werk ietwat eerlijker verdeeld werd: het percentage Canadezen dat het eens was dat huistaken eerlijk verdeeld werden steeg met zo’n 2 tot 4% voor een aantal taken. Uit een kleinschalige bevraging van 300 Duitse vaders bleek dat 45% van hen vond dat de verdeling van de taken verbeterd was en vond nu 48% dat de zorg voor de kinderen eerlijk verdeeld was, tegenover 40% voor de crisis.

In Turkije probeerde het zogenaamde Father Support Programme vaders al langer aan te sporen tot meewerken in het huishouden. Meer dan achthonderd papa’s waren al lid van het programma en dat loonde. Tijdens de coronacrisis merkte de organisatie dat de deelnemende vaders actiever waren op de Whatsappgroep, waar ze hun ervaringen deelden met de kinderen of het huishouden, en meer met elkaar in interactie gingen.

In Nederland stelden sociologen van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit met een grootschalige survey vast dat meer dan een vijfde van de vaders (22%) meer zorgtaken op zich nam dan voordien. Maar het onderzoek toonde ook aan dat vrouwen zich nog altijd het meest om de kinderen en het huishouden bekommerden.

Een permanente shift?

Sociologen aan de Universiteit van Utah noteerden gelijkaardige resultaten. De studie sluit optimistisch af en stelt dat de shift naar meer thuiswerk ook een shift naar meer mannelijke bijdrages in het huishouden zou kunnen bestendigen. Ook omdat een Amerikaanse studie voor de coronacrisis al had vastgesteld dat mannen die meer thuiswerken, meer in het huishouden doen.

Dat mannen sinds de jaren zestig meer in het huishouden zijn gaan doen, is wel een feit: terwijl ze toen nog 6,5 uur aan huishoudelijk werk deden, is dat nu 18 uur of driedubbel zo veel, schrijft The Guardian. Maar dat de bijdrages van mannen in het huishouden vooral situationeel zijn, met andere woorden voornamelijk gebeuren wanneer mannen geen andere keuze hebben, is ook nog altijd een feit. Of de lockdown in de toekomst echt voor blijvende veranderingen zal zorgen, valt dus nog af te wachten. Wie weet, misschien – hopelijk – ontdekken mannen in de tussentijd dat ze strijken, afwassen of de kinderen in bad steken oprecht leuk vinden.