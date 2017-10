Haken is hip: maak zelf deze schattige (én warme) babyslofjes Sophie Vereycken

Oma's aan de top, het feesten kan niet op. En daar stopt het niet, want net als onze liefste grootmoeders kiezen we tegenwoordig ook een grijze coupe en hebben we er een nieuwe hobby bij: breien en/of haken. Het ene haak- en breicafé volgt het andere op, en we snappen maar al te goed waarom. Je zit lekker warm binnen én je vult je garderobe aan zonder je portefeuille te plunderen.

Gezellig bijkeuvelen met vriendinnen, of gewoon even een momentje voor jezelf, en ondertussen een nieuwe trui in elkaar knutselen? Dat is pas een win-win situatie, als je het ons vraagt. En daar zijn we niet alleen in. Kijk dus niet verbaasd als je op de trein een jonge twintiger of prille dertiger met twee breinaalden in de plaats van een smartphone tussen haar vingers ziet. Haken en breien zijn hét retro tijdverdrijf du moment.

Al hoeven we natuurlijk niet altijd aan onszelf te denken. Ook man- of vriendlief gaat graag de straat op met een zelfgebreide sjaal, net als de kinderen. En dat laatste heeft ook Ellen Kegels goed gezien. De breikoningin, bekend van het succesvolle merk LN Knits, lanceerde immers onlangs haar nieuwe boek 'In de Wolken', een brei- en haakboek voor de allerkleinsten. Van een snoezige onesie tot een warme voetenzak of heerlijk zachte beanie, je kleine kapoen zal deze winter gegarandeerd géén kou lijden.

En voor wiens vingers al jeuken om zelf aan de slag te gaan, hebben wij alvast het patroon voor deze superschattige en warme babyslofjes.

In De Wolken Maak deze slofjes helemaal zelf!

M(/h)aak het zelf

Wat heb je nodig?

- 50 g Sol Alpaca (light grey)

- 50 g Sol Alpaca (off white)

- 20 g Sol Alpaca (glacier)

- 1 maasnaald

- 1 stekenmarkeerder

- 1 pomponmaker

Steken:

- boordsteek 1/1

- ribbelsteek

- averecht



Maat:

0 maanden (newborn), 3 maanden, 6 maanden

Tip: deze slofjes brei je in één stuk. Achteraf sluit je de achter- en zoolnaad.

STAP 1

Zet 22 (24 voor 3 maanden, 26 voor 6 maanden) steken op met light grey.

naald 1: brei averecht. Plaats een stekenmarkeerder in het midden van de naald.

naald 2: brei twee steken uit de eerste steek, brei recht tot 1 steek voor de markeerder, brei 2 steken uit de volgende steek, zet de markeerder op de rechternaald, brei 2 steken uit de volgende steek, brei recht tot 1 steek voor het einde van de naald, brei 2 steken uit de laatste steek.

naald 3: brei alle steken recht.

naald 4: herhaal naald 2.

naald 5-12: brei alle steken recht.

Alleen voor maten 3 maanden en 6 maanden: brei nog 2 naalden recht (naalden 13 en 14)

naald 13 (naald 15 voor de maten 3 en 6 maanden): brei recht tot 2 steken voor de markeerder. Haal de volgende steek af, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek hierover. Zet de markeerder op de rechternaald. Brei de volgende 2 steken recht samen. Brei recht tot het einde van de naald.



Herhaal naald 13 (naald 15 voor de maten 3 en 6 maanden) tot je nog 18 (20 voor 3 maanden, 22 voor 6 maanden) steken op de naald hebt.



Knip de draad af, maar laat een stukje hangen.



Hecht de off white draad aan. Brei 6 (8 voor 3 en 6 maanden) naalden boordsteek 1/1. Kant alle steken los af.



Brei een tweede slofje op dezelfde manier.

STAP 2

Sluit de achternaad deels met off white en deels met light grey. Sluit de zoolnaad met light grey. Stop alle draadjes zorgvuldig in.

STAP 3

Maak twee kleine pomponnetjes in kleur glacier en naai telkens eentje op de neus van elk slofje. Knip de pomponnetjes een beetje bij.