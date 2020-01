Grote wasjes, kleine wasjes: zo maak je jouw favoriete winteraccessoires schoon VW

12 januari 2020

15u28 0 Familie Uit recent onderzoek blijkt dat je warme winterwanten vijf keer meer bacteriën bevatten dan de gemiddelde toiletbril. Ging jij ook bijna over je nek bij het lezen van de vorige zin? Denk dan vooral even na wanneer jij je wanten, sjaal of muts voor het laast gewassen hebt? Juist.

Grote wasjes, kleine wasjes, handwasjes of machinewasjes… dit is jouw ultieme wasgids voor schone winteraccessoires en -jassen.

Wollen wanten en sjaals en mutsen

Wollen wanten, mutsen en sjaals was je bij voorkeur met de hand. Vul een emmertje met water en voeg een wasmiddel voor fijne was toe. Laat vervolgens je sjaal, muts of wanten vijf minuutjes in het sopje weken. Spoel daarna grondig uit met lauwwarm water. Wil je alles toch in de wasmachine steken? Let er dan op dat je alles in een wasnetje steekt en je wasmachine op een programma voor delicate was zet.

Let er wel op dat je wollen sjaals, muts of wanten nooit stevig mag uitwringen. Probeer het meeste vocht te verwijderen door er zachtjes op te duwen en leg ze vervolgens op een handdoek die het water kan absorberen. Tot slot hang je de sjaal of wanten op een droogrek te drogen.

Lederen wanten

Om lederen wanten schoon te maken gebruik je best een zeep op oliebasis. Je kan het sop hiervan gebruiken om vlekken op de buitenkant van de wanten schoon te maken. Neem vervolgens een microvezeldoek om het overtollige vocht weer weg te nemen, om zo te voorkomen dat je vlekken maakt.

Is de buitenkant weer volledig droog? Dan kan je de binnenkant schoonmaken. Dit doe je door een mengsel te maken van bakpoeder en maïzena. Het bakpoeder helpt bij het absorberen van vieze geurtjes, de maïzena neemt de vettigheid die in je wanten achterblijft weg. Je kan de binnenkant van je wanten eventueel ook desinfecteren door er wat ontsmettingsalcohol op te verstuiven.

Skihandschoenen

Dat paar witte skihandschoenen zag er in de winkel misschien een goed idee uit, maar na een weekje op ski- of snowboardvakantie te vertoeven, zien ze er vast een pak minder liefelijk uit. Sommige skiwanten komen met soort van ‘binnenwant’ die je kan verwijderen. Is dat bij jou het geval, doe het dan zeker voor je je wanten in de wasmachine gooit. Was je skihandschoenen op een zo mild mogelijk programma en maak bij voorkeur gebruik van een wasmiddel speciaal voor skikledij.

Laat je skihandschoenen op een warme plek drogen. Hang je ze omhoog aan de waslijn? Doe dat dan bij voorkeur met de vingertoppen naar boven, zodat deze niet verstopt raken door het water. Eens alles goed droog is kan je de wanten opnieuw behandelen met een middel om ze waterdicht te maken. Let wel: dit doe je alleen langs de buitenkant.

Suède handschoenen

Om handschoenen uit suède schoon te maken gebruik je bij voorkeur een suèdespray. Heb je daarna nog vlekken op je handschoenen? Dan kan je deze verwijderen met behulp van wat witte azijn.

Laat de handschoenen vervolgens op kamertemperatuur drogen en hang ze vooral niet met wasspelden aan de waslijn. Trek suède handschoenen ook niet aan wanneer ze nog vochtig zijn, want dit zal ervoor zorgen dat de stof uitrekt.

Wollen jassen

Verrassing: je kan een wollen jas gewoon in je wasmachine smijten. Het is eigenlijk exact hetzelfde als een trui wassen. Heb je een vlek gemaakt? Ga dan op zoek naar een vlekverwijderaar die je ook op wol mag gebruiken. Vervolgens draai je de jas binnenstebuiten en steek je hem in een wasnetje (ja hoor, er bestaan ook uit de kluiten gewassen exemplaren speciaal voor je jas), dan ben je zeker dat de rits of knopen nergens blijven hangen. Was hem op een koude temperatuur of op een speciaal wol- of delicaat programma. Opnieuw: hou er zeker rekening mee dat je wasmiddel gebruikt dat geschikt is voor wol of kasjmier.

Is de was gedaan? Laat de jas dan al liggend drogen en vermijd direct zonlicht of andere warmtebronnen (die kunnen de wol laten krimpen). Eens de jas droog is, kan je te werk gaan met een wolkam om eventuele pluisjes te verwijderen.

Puffers

Een puffer wassen, is wat gelijkaardig met een wollen jas: eerst verwijder je vlekken dan draai je hem binnenstebuiten, doe je hem in een netje en de wasmachine. Zorg dat er nooit nog een bont of nepbont stukje aan de jas hangt.

Het enige verschil met wol: deze jas mag gedroogd worden in de droger, op een lage temperatuur. Door zeker te zijn dat de stof vanbinnen volledig droog is, voorkom je schimmel en onfrisse geurtjes. Daarnaast raden we aan de jas tijdens het programma uit de droger te nemen om hem op te schudden om zo de vulling goed te verspreiden.

Sportjassen

Als je regelmatig gaat skiën of wel eens op een ander avontuur trekt, dan zijn vlekken op je sportjas geen vreemde voor jou en weet je hoe moeilijk die soms te verwijderen zijn. Ook daarvoor bestaat gelukkig een oplossing. De jas eerst even in een sopje laten weken voor je hem echt grondig wast, bijvoorbeeld. Neem een vlekverwijderaar en wrijf die op de vlekken, laat de jas vervolgens 30 minuten in een warm badje liggen.

Zit er een soort netje in je jas? Dan kan je hem beter met de hand wassen met wat wasmiddel en achteraf nog 30 minuten laten weken waarna je hem tenslotte afspoelt met koud water.

Neppe bontjas

Gemorst op je favoriete neppe bontjas? Dat betekent niet meteen het einde van de wereld. Om hem zo goed als nieuw te maken, ga je best aan de slag met een vlekverwijderaar die je mag gebruiken op het materiaal waaruit je jas gemaakt werd. De jas kan daarna handgewassen worden in koud water met een wolvriendelijk wasmiddel. Nadat je de jas hebt ingezeept met je handen, laat je hem nog even weken en spoel je hem af met koud water.

Hang de jas op of leg hem neer om te drogen, en steek hem nooit, maar dan ook nooit in de droger. Gebruik een kam met grote tanden om het haar opnieuw te kammen.