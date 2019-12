Goed gevonden: moeder met zagende kleuter vervangt zichzelf door kartonnen versie Valérie Wauters

17 december 2019

12u03

Bron: Daily Mail 194 Familie Heeft een Japanse moeder de ultieme hack gevonden om met een peuter in huis toch nog werk verzet te krijgen? Wij moesten er in elk geval eens goed mee lachen.

Toen Fuki Sato uit Japan het grondig beu was dat ze de kamer niet meer kon verlaten zonder dat haar zoontje van 1 in tranen uitbarstte, besloot ze drastische actie te ondernemen. De moeder bestelde een levensgrote kartonnen versie van zichzelf, om zo zoonlief om de tuin te lijden.

In een filmpje - gemaakt door de vader van de kleine jongen - is te zien hoe Fuki in de keuken aan het werk is, terwijl de peuter in de woonkamer speelt. Wanneer de jongen afgeleid is door de televisie, haalt Fuki een kartonnen versie van zichzelf tevoorschijn. Het duurt twintig minuten vooraleer zoonlief doorheeft dat het niet zijn moeder is die liefdevol vanuit de keuken toekijkt, maar wel een levensgrote kartonnen versie.

Naast een rechtopstaande versie bestaat er ook een variant waar de moeder knielt. “Ideaal om af en toe eens tevoorschijn te halen”, besluit vader Nezi Sato.