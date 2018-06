Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud Getest: overleeft deze camera het kinderpanel? Aangeboden door VTech

26 juni 2018

12u00 0 Familie Als moeder van 5 kinderen tussen 2 en 9 jaar heeft Sofie Lambrecht het ideale proefpanel in huis rondlopen om de Als moeder van 5 kinderen tussen 2 en 9 jaar heeft Sofie Lambrecht het ideale proefpanel in huis rondlopen om de Kidizoom-camera van VTech te testen. Op haar blog ( www.sofielambrecht.be ) brengt ze regelmatig verslag uit van speelgoed dat door haar kinderen getest wordt.

Actief aan de slag

“De twee oudsten waren superblij dat ze eindelijk zélf met een fototoestel mochten rondlopen”, vertelt Sofie. “Ze namen vooral foto’s van elkaar en van hun speelgoed. Ik vond het fijn om te zien dat ze – letterlijk – actief met de camera aan de slag gingen: samen springen op de trampoline, op de speeltuin en poseren met de kleine broer en zus. Er ontstond een fijne interactie.”

De wereld door kinderogen

Wat me opviel aan de foto’s die zij nemen is dat ze altijd op gelijke hoogte staan, zo zie je de wereld eens door hun ogen. Abel, onze zoon van 9, maakte mooie foto’s van zijn Lego-creaties, zo zien wij veel beter wat hij in zijn fantasie wilde bereiken. Hij vond het heel cool om aan zijn vriendjes te tonen wat hij gebouwd heeft. Stop motion heeft hij nog niet ontdekt, maar dat wordt zeker een leuke uitdaging voor hem. Emma (8) vindt het dan weer tof om foto’s te nemen van haar tenen, grappig toch. Daarna kan je de foto’s pimpen door met het toestel te schudden, met allerlei gekke accessoires zien de foto’s er extra feestelijk uit.”

Extra batterij

“De camera is compact en kan tegen een stootje, met de zomervakantie in zicht zal hij goed van pas komen. De enige uitdaging die ik zie is om de oplaadbare batterijen te vervangen door usb. Dan is de stress dat de batterijen te snel leeg zijn ook weg.”