Getest: nieuw boek vol tips voor wanhopige ouders van tieners. “Aanvaard dat je gewoon níét meer interessant bent”

Geen enkel kind komt met een handleiding. Een puber al helemaal niet. In het boek De Pubertijd geeft de Noorse opvoedgoeroe Hedvig Montgomery nuttige tips voor wanhopige ouders. Redactrice Anke verslond het boek: haar tienerzoon was proefpersoon. “Ja, ik ken de theorie: word niet meteen boos, neem zijn opmerkingen niet persoonlijk. Maar de praktijk is een pak lastiger.”

48 centimeter, 2 kilo 800 en een dikke bos zwart haar. Zeventien jaar later zit die bos haar onder een hoodie en kijk ik omhoog naar 1,84 meter. Zo’n jongen wordt man, en niet zonder slag of stoot. De pubertijd is een fase die ik maar best omarm – er volgen hierna nog twee zonen – al moet ik omarmen niet letterlijk nemen. Knuffelen met je mama is cringe (pubertaal voor ‘extreem beschamend’, nvdr.). “Aanvaard dat je gewoon níét meer interessant bent voor je tiener”, lees ik ook in het boek van Hedvig Montgomery (psycholoog en gezinstherapeut uit Noorwegen, red.) De Pubertijd is dé opvoedbijbel voor alle ouders van tieners die wat hulp kunnen gebruiken. Het belooft de belangrijke band tussen mij en mijn kind te bewaken. “Hoe lastig of boos je puber ook is, of hij nu alles opkropt of juist eruit gooit: hij is nog altijd afhankelijk van een volwassene die er voor hem is. Het is zo belangrijk om deze band te beschermen en op de details te letten. Waarom slaapt je tiener zoveel, en waar is zijn motivatie gebleven? Hoe bén je er voor iemand die zich van je afkeert? Ouders zijn vaak geneigd om alleen maar kritiek te leveren op hun puber. Verloren energie. Het is zoveel belangrijker om een tiener te hebben die wéét dat hij of zij naar je toe kan komen als het er echt toe doet. Dat is waar je al die jaren voor vecht.”

Boksbal

Vecht ... Soms lijkt het inderdaad op een dagelijks gevecht: doe-dit-doe-dat (herhaal maal zeven, en er gebeurt nog niks), ruim je rommel op, sta op, leg die smartphone weg, kijk naar mij als ik tegen je praat, “hoezo, dat boeit niet?”. Hij zet zich af, ik maak me druk, hij sluit zich op in zijn kamer, ik eindig moedeloos in de zetel. Zo’n storm waait even snel over als ik het hier op papier zet, maar leuk is anders. En ja, ik ken de theorie. “Word niet meteen boos: 1, 2, 3 … tel tot tien(er).” “Doet zijn opmerking pijn? Neem het niet persoonlijk. Dat is het nooit.” “Beschouw jezelf als zijn boksbal. Hoeveel meppen je ook krijgt, je komt altijd terug in de juiste vorm: die van liefhebbende mama.” Maar de praktijk is een pak lastiger. Het puberbrein leren begrijpen is daarom een must.

Zo is hun frontale hersenkwab nog niet helemaal ontwikkeld, waardoor een puber geen gevolgen kan inschatten. Het deel ‘onthouden’ in het geheugen is nog niet op punt, waardoor hij of zij zaken vergeet – van een sportzak op de tram tot het maken van die huistaak. Een puber leeft in het nu. Denkt in zwart-wit: ze zijn blij of ongelukkig, voor of tegen. Het slaaphormoon komt later op gang, waardoor ze laat slapen, ’s morgens niet uit bed geraken en in een constante jetlag vertoeven. Alle boeken op een rij, dit exemplaar erbij, zeggen: puberen is noodzakelijk. “Het is de natuur. Net in hun lusteloosheid of desinteresse zit het bewijs: er zijn grote veranderingen bezig in hun lichaam, waardoor al de rest even moeizamer verloopt.”

Vloeken

Lezen over deze levensfase is als een opfrisbeurt. Ik rijd ook al twintig jaar met de auto, maar het kan nooit kwaad om de verkeersregels eens te herhalen. Het doet deugd om vast te stellen dat ik veelal oké reageer op puberkuren. Het boek herinnert me aan de storm die door dat puberlijf raast. Het moedigt aan om niet continu op hem te vitten. Om die natte handdoek op de badkamervloer zelf even op te hangen in plaats van mijn zoon wéér op het badmatje te roepen – “mogelijk zorgt die aanpak ervoor dat hij me straks iets over zijn lastige schooldag toevertrouwt”. Je kan godverdomme vloeken op de pubertijd maar ik onthoud vooral dit: het is een boeiende zoektocht naar wie mijn kind werkelijk aan het worden is. En ook al toont of zegt hij het niet: “hij heeft zijn ouders nu meer nodig dan ooit”, staat er. We moeten deze ontdekkingsreis samen met hem afleggen. Ook al liet hij zich laatst nog netjes ontvallen: “Ik wil niet meer met jullie gaan skiën, maar met vrienden.” Auch.

Nu zijn er een paar pubertaferelen die elke ouder ongetwijfeld zal herkennen. Maar weten hoe je er mee om moet gaan? Das vaak heel andere koek. Een paar klassiekers, én gelukkig ook de antwoorden van opvoedgoeroe Hedvig Montgomery.

‘OPRUIMEN? JA, JA. STRAKS’

De eettafel wordt met tegenzin afgeruimd, zijn slaapkamer is een varkensstal en hij laat een spoor van kledij en snoepverpakkingen achter. Van opruimen komt nooit wat in huis.

Montgomery: “Tieners zijn slechte hulpjes in het huishouden. Je kan hen aanmoedigen om kleine taken uit te voeren, maar schotel geen lange lijst verplichtingen voor. Het is al ingewikkeld genoeg om prettig samen te leven. Dat hij de melk in de ijskast vergeet te zetten, ligt aan zijn ontwikkeling. Je voert een strijd tegen de natuur. Vraag of hij tijd heeft om even de tafel te dekken, eerder dan het hem op te dragen.”

‘DIE TABAK IS VAN EEN VRIEND’

Hij vertelde uit zichzelf dat hij het eens ‘geprobeerd had’. Maar die tabak in zijn zak? Was niet van hem. Verbieden kan ik het niet. Dan wordt er gerookt achter mijn rug. Wel blijf ik spreken over de schade. Herinner ik hem aan kanker en hartziekte in de familie. Ook al luistert hij niet, ik hoop dat hij me hoort.

Montgomery: “Tieners liegen regelmatig. Om problemen te voorkomen of omdat ze bang zijn van de reactie van een volwassene. Roken is net als alcohol een vorm van ‘erbij horen’. Leg geen straf op, maar ga in gesprek. Probeer hem het gevoel te geven dat jullie samen in een team zitten. Jij bent de kapitein van het schip, jij bent degene die wat verder vooruit kijkt. Maar je bent niet de enige die stuurt.”

‘MOET IK BIER LEREN DRINKEN?’

‘Al mijn vrienden drinken bier, moet ik dat ook leren?’, vroeg hij op zijn zestiende. Intussen heeft hij die vraag zelf beantwoord. Kan ik dat verbieden? Nee. Was het er al eens ééntje te veel? Ja. Hebben we hem de dag erna, met kater, uitgelachen? Een béétje. We hopen dat hij er geen gewoonte van maakt.

Montgomery: “Er is reden om bezorgd te zijn over alcohol- (of drug)gebruik. Het tienerbrein is kwetsbaar en nog in ontwikkeling. Hun inschattingsvermogen is niet groot. Het is niet mogelijk om tieners weg te houden van alcohol. Maar praat erover. Keer op keer. Dat heeft meer impact dan dreigementen. Vraag na dronkenschap: ‘Wat vind je hier nu zelf van?’”

‘MAAR MIJN VRIENDEN MOGEN LATER WEGBLIJVEN’

Elk weekend dezelfde vraag: ‘Hoe laat moet ik thuis zijn?’ Wat voor ons laat genoeg is, is voor hem te vroeg. Wij zijn strikt, maar staan open voor onderhandeling. Als een vriend een half uur later naar huis mag, passen we ons aan. Zo kunnen ze samen fietsen. Later thuis, maar veiliger naar huis.

Montgomery: “Er zijn in deze fase veel grenzen en regels. Die bepaal jij als ouder, daar mag je aan vasthouden. Het is jouw taak om beslissingen te nemen die niet per se populair zijn, maar wel beter voor je kind. Wat je tiener ook beweert, hij heeft je nog altijd nodig als kaartlezer. Jij weet meer over oorzaak en gevolg dan hij.”

‘MAG ZE BLIJVEN SLAPEN?’

Toen er een eerste lief in the picture kwam, was ze altijd welkom bij ons thuis. We wisten dat hij ‘Het Grote Gesprek’ hierover uit de weg ging, maar net doordat we er zo ‘normaal’ over deden, ontstond er openheid. Ook toen het uit geraakte, was hij openhartig over zijn gevoelens.

Montgomery: “Rond verliefdheid en seksualiteit hangt veel schaamte. Erover praten doe je op momenten dat er even ruimte voor is. Zoek communicatiemanieren die passen bij je kind. Als je dat van in het begin goed aanpakt, is de kans groot dat je kind bij je terugkomt op het moment dat het je echt nodig heeft.”

‘KAN JE ME KOMEN HALEN?’

Vorig jaar is Senne op straat overvallen. Enkele snoodaards toonden een mes en gingen aan de haal met zijn geld. Ik had de telefoon nog niet ingelegd, of ik was al onderweg om hem te gaan halen. Ook toen hij had gespijbeld, belde hij nog voordat school me verwittigd had. “Mama, niet boos worden ...” Meestal zijn de telefoontjes weinig dramatisch. “Mag ik frieten gaan eten?”

Montgomery: “‘Kan je me komen halen’ is de mooiste zin die je als ouder kan horen. Misschien is je kind dronken, zit hij in een benarde situatie, is hij bang. Als hij op dat moment belt, is dat de grootste blijk van vertrouwen die je kan krijgen. Wat hij ook vertelt, er is maar één antwoord: ‘Wat ben ik blij dat je me belt.’”

De Pubertijd verschijnt op 13 oktober 2020 bij Uigeverij AW Bruna.

