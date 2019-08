Gender reveals steeds populairder: de leukste manieren om het geslacht van je baby aan te kondigen Valérie Wauters

20 augustus 2019

20 augustus 2019

Zwanger zijn is anno 2019 één groot feest. Tenminste, als we wat er verschijnt op de feeds van al onze sociale kanalen mogen geloven. Na een weldoordachte zwangerschapsaankondiging volgt wat later tijdens de zwangerschap de zogenaamde 'gender reveal'.

De bekendmaking van het geslacht van je toekomstige spruit gaat de laatste jaren steeds vaker gepaard met een echt feestje. Voorbij zijn de dagen waar je het geslacht van zoon- of dochterlief angstvallig probeerde verborgen te houden voor de buitenwereld. De gender reveal is al een tijdje immens populair in het buitenland, maar vindt steeds vaker zijn weg naar de Vlaamse woonkamer. Voor wie het geslacht van z’n kind met de nodige fanfare wil aankondigen, zetten wij enkele leuke ideeën op een rijtje.

Ballonnen

Eén van de populairste (en tevens ook makkelijkste en goedkoopste) manieren om het geslacht van je baby bekend te maken is door een grote ballon te vullen met kleinere exemplaren. Een roze vulling betekent dat je een meisje krijgt, een blauwe staat voor een jongen.

Cupcakes of taart

Eerder een zoetebek? Dan is dit een lekkere manier om je baby te vieren. Geef je bakker een kaartje met daarop het geslacht van je toekomstige kindje (laat je gynaecoloog het opschrijven en in een enveloppe steken zodat je het zelf niet weet). De patissier zorgt er vervolgens voor dat je taart of cake de juiste kleurvulling krijgt.

Spraypaint

Wie het wat grootser wil aanpakken kan er natuurlijk ook voor kiezen om een voertuig te laten spraypainten in het blauw of roze.

Power Rangers

Of wat dacht je van de gender reveal van ‘Pretty Little Liars’-actrice Shay Mitchell. Haar assistente liet twee Power Rangers aanrukken die een strijd op leven en dood leverden.

Fails

Soms kan het ook misgaan. Zoals bij deze familie, waar een broertje net iets te enthousiast was.

Of dit filmpje, waarin 182 vierkante meter van een natuurgebied in Arizona in vlammen opging door een idiote actie van een agent van de Amerikaanse grenspolitie. Dennis Dickey schoot in een gebied met hoog gras met een vuurwapen op een explosief tijdens een gender reveal-party.