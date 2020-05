Gemiste vakantieplannen en feestjes zijn grootste coronazorgen van kinderen VW

19 mei 2020

11u04 0 Familie Naast de gezondheid van vrienden en familie, waren Vlaamse kinderen de afgelopen maand vooral bezorgd over gewijzigde vakantieplannen en geannuleerde feestjes. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent.

De Universiteit Gent voerde de afgelopen maand (tussen 31 maart en 24 april) een onderzoek uit bij 667 Vlaamse kinderen tussen 9 en 13 jaar oud. Daaruit bleek dat kinderen vooral bezorgd zijn over de gezondheid van hun vrienden en familie én over de impact van corona op hun vakantie- en feestplannen. Daarnaast bleek dat ze zich minder zorgen maakten om zelf het virus op te lopen. Een mogelijke terugkeer naar school beschouwen ze dan ook niet als een probleem, al vreesden meisjes wel vaker dan jongens een deel leerstof te zullen mislopen.

Kinderen belonen zichzelf

Uit de studie bleek dat kinderen vaker sportten gedurende de afgelopen weken en dat ze meer pauzes inlasten door de dag heen. Ze verwenden zichzelf door iets lekkers te eten of te drinken. Wat hun studeergedrag betreft gaf de meerderheid aan zich beter te voelen wanneer ze er het normale schoolschema op nahielden. Iets minder dan de helft van de kinderen vond ook een familieschema waardevol.

Meer mediagebruik, maar geen fake news

Kinderen gebruikten media tijdens de coronaperiode vooral om met hun vrienden te praten, om hun schoolwerk te maken en om verveling tegen te gaan. De tablet was het belangrijkste medium, gevolgd door de televisie. TikTok en YouTube waren de favoriete socialemediakanalen.

Over het algemeen gebruiken kinderen die bezorgd zijn over de situatie meer media dan minder bezorgde kinderen. Media worden vooral gebruikt wanneer kinderen zich eenzaam, bang of verdrietig voelen, om zichzelf te kalmeren of om op de hoogte te blijven van de situatie. Opvallend hierbij is dat uit het onderzoek bleek dat kinderen veel kennis hebben over het coronavirus. Ze zijn goed op de hoogte van de belangrijkste symptomen én kennen de risicogroepen. Bovendien blijken ze een goed onderscheid te kunnen maken tussen fake news en betrouwbare informatie.

De Universiteit Gent is trouwens niet de enige die zich buigt over het welzijn van kinderen in deze periode. Ook UAntwerpen voegt vanaf vandaag een luik toe aan de wekelijkse coronastudie voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.