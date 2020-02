Geen tijd om de was te doen? Laat hem ophalen door de ‘Deliveroo van de was’

Nele Annemans

27 februari 2020

10u34

In tijden waarin we het allemaal druk, druk, druk hebben, vinden we steeds minder tijd voor het huishouden. Een Deliveroo'ke doen om je eten aan huis te laten leveren kenden we al, maar voortaan kan je ook je vuile was laten ophalen om hem enkele dagen later gewassen én netjes gestreken terug te krijgen. Maak kennis met de tuktuk van Laundrio, ofwel de Deliveroo van de was.

Bedenkers van dit ludieke concept? Maxim Christiaen (24) en Peter Michiels (27). Toen ze het ouderlijke huis verlieten, merkten ze dat ze met heel wat extra rompslomp geconfronteerd werden, met als een van de grootste pijnpunten: de aankoop van een wasmachine. Zo werd Laundrio, de Deliveroo van de was, ofwel een felblauwe tuktuk die je vuile was komt ophalen en enkele dagen later vers gewassen en gestreken terugbrengt, in het leven geroepen.

Maxim en Peter hopen tegen 9 maart maart te kunnen starten met de ophaling van vuile was. Ook benieuwd geworden? Dan kan je je online inschrijven via Laundrio.be. De online wasserij zou voorlopig wel alleen maar operatief worden voor bewoners binnen de Antwerpse Ring.