Geen ontsnappen aan: zomerkampen met Escape Rooms zitten in de lift Nina Dillen

30 mei 2018

14u58 2 Familie Je kind opsluiten terwijl die het nog leuk vindt ook: zomerkampen met als thema 'Escape Room' zijn steeds populairder. Het teambuilding spel waarbij je uit een kamer moet ontsnappen door raadsels op te lossen, raakt nu ook geïntroduceerd op jeugdkampen.

Hoezo, de jeugd van tegenwoordig is niet meer weg te slaan van zijn tablet of smartphone? Volgens cijfers van Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten, is 2018 nu al een recordjaar op vlak van inschrijvingen voor hun jeugdkampen. Waar zowat de grootste speler van kampen met overnachting vorig jaar 38.000 inschrijvingen registreerde, klokken ze nu al vlot af op meer dan 40.000 enthousiaste kinderen en jongeren. Daarmee is 90 à 95% van de kampen volgeboekt. Opvallende nieuwkomer in de kampenbrochures van verschillende organisaties is de opkomst van de 'Escape Game'-kampen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN