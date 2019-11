Geen idee wat Sinterklaas en de Kerstman moeten geven dit jaar? Met deze tips van een expert vermijd je miskopen NA

14 november 2019

10u08 0 Familie Maar liefst 53% van de Vlamingen geeft toe vorig jaar een miskoop te hebben gedaan. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Test Aankoop bij meer dan 1.700 consumenten. In 70% van de gevallen is de slechte aankoop te wijten aan een slechte voorbereiding. Met Sinterklaas en de Kerstman die eraan komen, geeft Simon November van Test Aankoop 5 tips om een slechte aankoop te vermijden.

1. Betaal niet nodeloos te veel

“Je schuimt het best verschillende winkels en websites af om de voordeligste prijs voor hetzelfde product te vinden”, steekt November van wal. “Het internet telt talloze vergelijkingswebsites of je kan producten en prijzen vergelijken via de website van Test Aankoop om te vermijden dat je nodeloos te veel betaalt.”

2. Gratis bestaat niet

Krijg je zogezegd een ‘gratis’ proefpakket aangeboden? Wees dan altijd op je hoede. Bedrijven willen in eerste instantie hun dienst of product verkopen volgens November. “Aan een gratis sample hangen meestal voorwaarden vast. Zo kan bijvoorbeeld de eerste maand van je internetabonnement gratis zijn, maar dan moet je wel tenminste drie maanden bij de provider aangesloten blijven. Je betaalt dus eigenlijk voor drie maanden, maar aan een lager tarief.”

3. Betaal een zo laag mogelijk voorschot

Bij een grote aankoop die pas op termijn geleverd wordt, vragen handelaars vaak een voorschot. “Dat is rechtmatig, maar probeer dat bedrag te beperken tot zo’n 15% van de totale aankoopprijs”, adviseert November. “Als de handelaar failliet gaat voor de levering van je product, ben je je geld wellicht ook kwijt.”

4. Vertrouw niet blindelings de positieve reviews

Verkoopsites zoals Bol.com en CoolBlue verzamelen steevast recensies van andere kopers, maar die geven vaak een vertekend beeld. “Die reviews kunnen een goede aanduiding zijn, maar toch ga je het best ook na hoeveel mensen het product hebben gereviewed”, raadt de expert van Test Aankoop aan. “Het is perfect mogelijk dat een product op basis van één review 5 sterren krijgt. Bovendien geven kopers meteen na aankoop een review. Het spreekt vanzelf dat dat een te korte periode is om een betrouwbaar oordeel te vellen over de kwaliteit van een product. Er circuleren trouwens ook veel valse reviews op het internet. Ook daar moet je voor oppassen.”

5. Niet tevreden, geld terug met aankoopbewijs

“Alle gebruiksvoorwerpen, zoals een auto, strijkijzer of smartphone hebben wettelijk een garantie van 2 jaar. Als die producten binnen de 2 jaar zonder aanwijsbare reden niet meer behoorlijk functioneren, mag je dus een kosteloze reparatie, nieuw apparaat of geld eisen. Hou er wel rekening mee dat het alleen de eerste 6 maanden van die 2 jaar aan de verkoper is om te bewijzen dat jij het toestel hebt stuk gemaakt, na die 6 maanden is het aan de consument om aan te tonen dat een eventueel gebrek al aanwezig was bij het aankopen”, legt November uit. “Bij online aankopen heb je 14 dagen bedenktijd. Als je niet tevreden bent over je aankoop, mag je het binnen deze periode terugsturen en je geld terugvragen. Als het product niet conform is met de omschrijving, is de verkoper zelfs verplicht alle verzendkosten terug te betalen. Bewaar je aankoopbewijs altijd goed. Anders kan je van die rechten geen gebruik maken.”