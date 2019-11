Gedaan met vuile wc dankzij uitvinding van wetenschappers TVM

19 november 2019

13u56

Bron: The Guardian/VRT NWS 1 Familie Zeg maar dag tegen remsporen in het toilet. Amerikaanse wetenschappers hebben immers een spray ontwikkeld die remsporen tegengaat én tegelijkertijd miljoenen liters water bespaart. Van een win-winsituatie gesproken.

Gelukkig worden we er niet van als een joekel van een remspoor ons toegrijnst in de toiletpot. Uit studies die zicht toespitsten op toiletergernissen, bleek eerder ook al dat remsporen ons nog meer storen dan bijvoorbeeld urinedruppels op de bril of het ontbreken van wc-papier.

Het euvel mag dan snel opgelost zijn door even met een borstel door de pot te gaan en eens extra door te spoelen, maar dat verspilt dan weer veel water. En dat doen we sowieso al. Het toilet is immers de tweede grootste waterverspiller in huis na de douche en/of het bad. Gemiddeld spoelen we in België 30 liter (tot 10 liter per keer, afhankelijk van je toilet en grote of kleine boodschap, nvdr.) per dag per persoon door de wc. Op wereldniveau komt dat neer op 141 miljard liter per dag. Als je weet dat in 2025 volgens prognoses van de FAO 1,8 miljard mensen in landen op gebieden zullen leven waar absolute waterschaarste heerst, is dat ook niet meteen een goede optie.

Gladde laag in toiletpot

Gelukkig hebben Amerikaanse onderzoekers van Pennsylvania State University nu een oplossing voor beide problemen gevonden. In een artikel in het tijdschrift Nature Sustainability kondigden ze een nieuwe spray aan genaamd Less waar ze de voorbije 5 jaar aan gewerkt hebben. Het werkt als volgt: door in de toiletpot te sprayen, worden er allemaal ‘nanohaartjes’ bevestigd die een miljard keer kleiner zijn dat ons eigen haar. Dat in combinatie met silicone-olie, maakt de binnenkant van de toilet ultraglad. De stoelgang blijft daardoor niet plakken waardoor je geen remsporen meer hebt.

Na uitgebreide testen kwamen de onderzoekers er ook achter dat er dankzij hun uitvinding tot 90% minder water nodig is om een toilet door te spoelen. In een standaard toilet zou elke millimeter van de spray tot 1.000 liter water besparen. Een laagje van het product kan volgens professor Tak-Sing Wong, die een van de auteurs van de studie is, er tenslotte ook voor zorgen dat er minder schadelijke bacteriën in de pot achterblijven.

De spray is voorlopig nog niet te koop omdat er nog testen volgen om te zien wat de milieu-impact van de spray is in het water op lange termijn.