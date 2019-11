Gat in je hand? Dit zijn de beste apps om je geld te beheren én te besparen Nele Annemans

28 november 2019

15u55 0 Familie 4 op de 10 Belgen zijn onvoldoende financieel geletterd waardoor ze vaker foute financiële beslissingen nemen, met alle gevolgen van dien. Ben jij ook niet zo’n held in je geldzaken of weet je aan het eind van de maand niet meer waar je al je geld aan uitgegeven hebt? Deze apps helpen je financiën te beheren én geld te besparen.

Apps om je financiën te beheren

1. Money Lover

Money Lover is een gratis app die je helpt je persoonlijke financiën te beheren. Je vult in hoeveel budget je beschikbaar hebt, bijvoorbeeld voor eten en drinken, om te shoppen, voor je uitgaven aan de fitness ... en ook hoeveel je uitgeeft. Zo zie je erg makkelijk wat je inkomsten en uitgaven zijn, per categorie en per maand en je kan een kalender maken met toekomstige uitgaven zoals je huur of lening. Bovendien kan je erg makkelijk visualiseren hoeveel procent van je budget je aan wat uitgeeft met leuke grafiekjes. Handig voor mensen met een gat in hun hand: je krijgt ook een waarschuwing als je budget bereikt wordt.

Gratis beschikbaar in Google Play, de App Store en Windows Store.

2. Spendee

Ook op de Speendee-app kan je je budget makkelijk en duidelijk beheren per categorie, maar met deze applicatie kan je je financiën ook delen met meerdere personen én je kan de gegevens exporteren naar een Excel-bestand. De app is gratis te downloaden, maar de opties blijven dan wel redelijk beperkt.

Gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.

3. You Need A Budget

Een van de bekendste apps om je budget te beheren is YNAB. ofwel You Need A Budget. Ook hier creëer je voor elke uitgavenpost een apart potje. Zo zie je meteen hoeveel geld je hebt voor kleding, boodschappen, tanken, cadeautjes en ander dingen.

YNAB. is een betalende app. De eerste 34 dagen kan je hem gratis proberen, daarna betaal je 84 dollar, omgerekend zo’n 76 euro per jaar. Beschikbaar in Google Play en de App Store.

4. Buddy

Buddy is ook een handige app waarbij je je budget bepaalt, ziet hoeveel je kan uitgeven, je uitgaven ingeeft en een mooi overzicht krijgt van wat je uitgeeft. Delen je wederhelft en jij de kosten? In Buddy kan je je uitgaven makkelijk splitsen zodat je in een oogopslag ziet wie wat betaald heeft.

Buddy is gratis beschikbaar in de App Store.

5. TrabeePocket

Een echte globetrotter? Dan is deze app zeker iets voor jou. Met TrabeePocket kan je makkelijk en nauwkeurig je uitgaven tijdens het reizen beheren. Je voegt simpelweg eerst je bestemming, valuta en budget toe. Daarna geef je je uitgaven in - je kan er zelfs een fotootje aan toevoegen van wat je precies gekocht hebt - waarna je ze kan omzetten naar euro’s met de wisselkoersfunctie en invoegen of je cash of met de bankkaart betaald hebt.

TrabeePocket is gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.

6. WieBetaaltWat

WieBetaaltWat is een superhandige app voor het verrekenen van je gezamenlijke uitgaven met vrienden, collega’s of familie. Iedereen voert gewoon zijn uitgaven in en zo zie je meteen wie wat moet betalen. Handig voor boodschappen met een huisgenoot, lunch op je werk, een drankje met vriendinnen, festivals en nog zoveel meer.

WieBetaaltWat is gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.

Enkele apps om geld mee te besparen

Goedkoper tanken: Waze

In je buurt weet je misschien wel de goedkoopste tankstations zijn, maar onderweg kan je rekenen op Waze. Die app kan je niet alleen gebruiken als gratis gps, maar ook om de goedkoopste tankstations rondom jou te vinden.

Waze is gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.

Zuiniger rijden: Petrollo

Met Petrollo vind je niet de goedkoopste tankstations, maar hij helpt je wel om benzine te sparen terwijl je rijdt. Zo zegt ie wanneer je het best kan uitrollen, ofwel je auto in neutraal zetten en het gaspedaal loslaten. Dat is niet alleen beter voor je portemonnee, maar vermindert ook je CO2-uitstoot.

Petrollo is beschikbaar in Google Play en de App Store.

Goedkoper winkelen: myShopi

Heel wat van je budget gaat uit naar inkopen in de supermarkt. Dan is het handig als je alle promoties in een oogopslag terugvindt. En net dat kan je doen met de myShopi-app. Daar vind je een overzicht van bijna alle folders van de grote winkelketens. Bonus: je kan er ook je digitale klantenkaarten in kwijt zodat je nooit meer heel je handtas ondersteboven moet halen om je kaarten terug te vinden.

myShopi is gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.

Voordeliger op vakantie: Kayak

Wil je nooit meer een cent te veel betalen op vakantie? Maak dan zeker gebruik van de app Kayak. Die vergelijkt de tarieven op talloze websites en toont je de laagste prijzen van hotels, vluchten en huurauto’s. Mocht je nog niet weten waar naartoe te reizen, dan schotelt de app je een selectie aan vakanties voor die passen binnen je budget. Handig!

Kayak is gratis beschikbaar in Google Play en de App Store.