Gaan je kinderen nog altijd niet terug naar school? Deze educatieve apps kunnen helpen

Smartphones en tablets oefenen een haast onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op kinderen, van de allerkleinsten tot opgeschoten tieners. Zeker nu er meer tijd voor is. Heb je liever niet dat je kind urenlang naar filmpjes kijkt, dan kunnen educatieve apps een goed alternatief zijn. “Maar durf ook wat breder kijken: van games als Minecraft en Fortnite steken kinderen heel wat belangrijke vaardigheden op”, zegt media-expert Karen Linten. Zij geeft per leeftijdscategorie tips voor zulke interactieve vormen van leren.

Familie Smartphones en tablets oefenen een haast onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op kinderen, van de allerkleinsten tot opgeschoten tieners. Zeker nu er meer tijd voor is. Heb je liever niet dat je kind urenlang naar filmpjes kijkt, dan kunnen educatieve apps een goed alternatief zijn. “Maar durf ook wat breder kijken: van games als Minecraft en Fortnite steken kinderen heel wat belangrijke vaardigheden op”, zegt media-expert Karen Linten. Zij geeft per leeftijdscategorie tips voor zulke interactieve vormen van leren.

“Educatieve apps kunnen in coronatijden zeker een meerwaarde bieden”, zegt Karen Linten van MediaNest dat ouders begeleidt in mediaopvoeding. “Ze trainen op een speelse manier specifieke vaardigheden, zonder dat kinderen het gevoel hebben dat ze aan het leren zijn. Het spelelement en het interactieve karakter weten de aandacht van kinderen vast te houden. In plaats van oefeningen op papier te maken en te wachten op feedback van de leerkracht, vertelt een app direct wat het resultaat is. Kinderen kunnen meteen verder. Ook dat werkt heel motiverend.”

Een app van een speelgoedfabrikant waarbij de focus vooral op het merk ligt, is niet zo’n goed idee Karen Linten

Opgelet met te commercieel

Het aanbod educatieve apps is gigantisch. Voor ouders is het dan ook niet evident om door de bomen het bos te zien. “Let daarom goed op wie de app ontwikkeld heeft. Heel vaak zit er een commercieel businessmodel achter apps. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, op voorwaarde dat het educatieve luik overheerst. Een app van een speelgoedfabrikant waarbij de focus vooral op het merk ligt, is niet zo’n goed idee.” De meeste apps met een educatieve meerwaarde zijn betalend. “Dat is niet zo raar. Een handboek of werkblaadjes kosten tenslotte ook geld. Durf dus ook voor een goede pedagogische app een paar euro’s te betalen.”

AANRADERS VOOR KLEUTERS

Bij kleuters bepaal jij als ouder nog met welke apps je kind in aanraking komt. “Een educatieve app als zoethoudertje voor je kind af en toe kan zeker”, zegt Karen Linten. “Apps voor kleuters kunnen op tal van vaardigheden werken. Hou rekening met de behoefte van je kind én hou het leuk. Een kleuter hoeft nog helemaal niet te kunnen lezen of schrijven. Kies voor gepaste apps, die bijvoorbeeld de fijne vingermotoriek trainen, zoals de app van Kaatje. Met eenvoudige spelletjes zoals ‘ballonnen prikken’ oefent je kleuter zijn vingercoördinatie en logisch denkvermogen.” De app is gratis en geschikt voor zowel iOS als Android. “Ook de Ketnet Junior app bevat heel wat leuke educatieve spelletjes voor de allerkleinsten. Als ouders kan je bovendien makkelijk instellen hoelang je kind actief mag zijn. Handig!”

Nog een interessante app

De Praatapp (€ 4,99): helpt de verstaanbaarheid van kinderen vanaf twee jaar spelenderwijs verbeteren. Beschikbaar voor iOS en Android.

(Tekst gaat verder onder de foto)

AANRADERS VOOR DE LAGERE SCHOOL

Bij lagereschoolkinderen wordt het inoefenen van leerstof belangrijker. “Het spelelement van apps werkt bij heel wat kinderen motiverend en houdt hen geboeid”, zegt Linten. “Sommige apps focussen vooral op kennis, anderen eerder op tactiek of op samenwerken en communicatie. Apps kunnen verschillende voordelen bieden. Alles hangt natuurlijk af van welke app je kind gebruikt. Op praatapps.nl vind je een handig overzicht van tal van apps mét review die op de taalontwikkeling van kinderen focussen. Het hoeft trouwens niet per se een app te zijn. Zo is computermeester.be een erg goede website boordevol spelletjes rond specifieke thema’s als rekenen, taal en wereldoriëntatie, duidelijk opgedeeld per leerjaar. Heel wat scholen doen er een beroep op, maar ook voor ouders kan het een handig hulpmiddel zijn. En ook jufjannie.nl, een platform opgericht door twee leerkrachten, biedt een schat aan informatie. Naast een evaluatie van bestaande apps biedt JufJannie ook eigen apps, zoals ‘Letters leren lezen’, ‘Klokkijken’, ‘Rekensommen automatiseren’.” De apps van JufJannie vind je in de App Store en op Google Play en kosten meestal € 3,99.

Nog meer interessante apps

Een educatieve app hoeft geen verlenging van schoolwerk te zijn. De lockdownperiode kan dan ook interessant zijn om iets nieuws aan te leren. Misschien heeft je kind zin om te leren typen? “Dat kan je makkelijk aanleren via een online platform, vaak zelfs samen met vriendjes. Leren zonder dat schoolse gevoel maakt het voor kinderen extra leuk.” Typetopia.com is zo’n platform dat je kind op een speelse manier blind leert typen.

AANRADERS VOOR HET MIDDELBAAR

Ook bij tieners blijft het scherm aanlokkelijk. “Bij hen kan je minder sturen welke apps ze al dan niet op hun smartphone installeren”, zegt Linten. “Maar oefenplatformen zoals onderwijsgaatviraal.be kunnen ook bij hen helpen. Op onderwijsgaatviraal.be vind je een overzicht van tal van interessante apps per vakgebied: humane wetenschappen, talen, wiskunde, STEM, wetenschappen… Denk bijvoorbeeld aan de gratis app duolingo (App Store en Google Play) die je helpt om een nieuwe taal onder de knie te krijgen.” Ook apps die op het eerste gezicht misschien niet educatief lijken, leren je tiener meer dan je denkt. “Durf wat breder kijken. Van games als Minecraft en Fortnite steken kinderen heel wat belangrijke vaardigheden op. Samenwerken en tactiek staan centraal, maar je kind leert ook omgaan met tegenstanders die hem online ‘bedriegen’: ook een waardevolle les.” Wie liever heeft dat zijn tiener naar YouTube kijkt dan ‘gewelddadige spelletjes’ speelt, stelt zijn oordeel beter bij. “Schermen hebben zoveel meer te bieden dan YouTube. YouTube is eerder een passief medium. Niets mis mee, maar je kan je kind leren om meer te doen dan enkel YouTube filmpjes kijken. Een en ander hangt trouwens ook af van wat je kind op YouTube bekijkt. Van tutorials of how to’s steekt je kind meer op dan passief naar een film kijken.”

Als je kind drie uur gamet en ook drie uur buitenspeelt, is er geen reden om je schuldig te voelen Karen Linten

Enkele algemene tips

Volg je buikgevoel en ook dat van je kind

Karen Linten: “Dat andere ouders ijverig aan de slag gaan met educatieve apps, betekent niet dat jij dat per se hoeft te doen. Geeft je kind aan dat het genoeg is? Hou daar dan rekening mee. Al het schoolwerk vraagt al een behoorlijke inspanning. Naast leren moet er ook ruimte voor ontspanning zijn. Niet alle schermtijd hoeft trouwens een cognitieve meerwaarde hebben.”

Leren is een groepsgebeuren

Snelsnel een app op de tablet van je kind installeren in de hoop dat het zo vanzelf die maaltafels onder de knie krijgt? Zo werkt het niet. “Kinderen leren het meest door te reflecteren. Praat dus met je kind over wat het online doet. Kinderen kunnen heel wat zaken zelf ontdekken, maar door jouw aandacht en betrokkenheid steken ze er sowieso meer van op.”

Denk ‘out of the box’

Naast schermen kan je kind ook op andere creatieve manieren leren. “Denk bijvoorbeeld aan geocashing, waarbij je kind al wandelend zijn oriëntatie en samenwerken traint. Minder schools, maar ook erg educatief.”

Ga voor balans

De vraag hoeveel schermtijd oké is, spookt door het hoofd van heel wat ouders. “Toch kleven we daar bewust geen aantal op”, zegt Karen Linten. “Alles draait immers om het vinden van een goede balans. Als je kind drie uur gamet en ook drie uur buitenspeelt, is er geen reden om je schuldig te voelen. Zolang er voldoende variatie is in activiteiten, is er geen probleem. Niet enkel de tijd die je voor een scherm doorbrengt telt, ook wat je op een scherm doet. Drie uur filmpjes kijken is iets heel anders dan in die drie uur tijd zowel met vrienden spelen, chatten, video’s maken als filmpjes kijken…Kortom, een goed evenwicht tussen on- en offline plezier is cruciaal.”

Vraag advies

Weet je niet goed of een bepaalde app wel geschikt is voor je kind? “Ga op zoek naar reviews, praat met andere ouders, bekijk een online tutorial op YouTube… Informeer je zodat je weet waarmee je kind zijn tijd vult en of het de moeite waard is om er geld aan uit te geven.”

Helemaal loos gaan buitenshuis is er nog niet bij. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je heel wat frisse ideeën en advies van experts en journalisten om jezelf én je gezin constructief bezig te houden.

Lees ook:

Zitten je kinderen voortdurend voor de tv of op de iPad? Zo jaag je hen uit de luie zetel (+)

Wanneer geef je je kind zakgeld? En welk bedrag? Onze budgetexperte geeft advies over hoe je kinderen slim leert omgaan met geld (+)

Is dit speelgoed wel leuk genoeg voor in ons kot? Kinderen testen zélf speelgoed (+)