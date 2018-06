Fotografe bewijst dat vaders geen luizenleventje leiden Liesbeth De Corte

12 juni 2018

10u02 5 Familie Een tijdje geleden pakt de Amerikaanse Giedre Gomes uit met een Een tijdje geleden pakt de Amerikaanse Giedre Gomes uit met een grappige, herkenbare reeks over het moederschap. Stuk voor stuk toonden haar foto’s aan dat het allemaal niet zo perfect moet. Nu herhaalt ze die boodschap nog eens voor alle vaders.

Bij ons is vaderschap net gepasseerd, maar in de Verenigde Staten komt die er nog aan. Op zondag 17 juni, om exact te zijn. Ook Giedre Gomes wil voor die gelegenheid alle papa’s in de bloemetjes zetten. “Om alle geweldige vaders, de mannen die echt betrokken zijn bij hun kinderen, te bedanken heb ik deze fotoreeks gemaakt”, laat ze weten.

“Nu ik zelf moeder ben, bekijk ik mijn man en de echtgenoten van mijn vrienden ook anders. Het valt me meer op hoe ze omgaan met hun kinderen. En ik betrap me er zelfs op dat ik hen vergelijk met mijn eigen vader. Het is grappig hoe verschillend ze allemaal zijn, en toch één punt gemeenschappelijk hebben: ze zien hun kinderen doodgraag.”

Net zoals de vorige fotoserie, toont ook deze reportage aan dat het ouderschap niet altijd rozengeur en maneschijn is. Integendeel. Ook vaders worden geen seconde met rust gelaten, moeten zich gedwongen laten schminken tot mislukte dragqueen en kunnen niet meer in alle stilte genieten van een pintje.