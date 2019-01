Feit of fabel: bestaat ‘baby fever’ echt? Margo Verhasselt

03 januari 2019

10u02 0 Familie ‘t Is gebeurd: terwijl jouw Instagrampagina vorig jaar nog overspoeld werd door kiekjes vanop het strand in Ibiza, verschijnt er nu alleen nog een overvloed aan babyfoto’s. Normaal gezien zou je bij het zien van een volledig gezin in de dezelfde pyjama meteen je neus optrekken, maar dit keer is het anders: je vindt het haast schattig. Je hele leven lang liet het onderwerp ‘kinderen’ je volledig koud, maar sinds kort like je elke foto die je ziet. Het lijkt wel alsof een stemmetje: ‘Het is tijd’, fluistert. Maar is dat ook zo? Waar komt die plotse kinderwens vandaan?

Eerst en vooral: wat is het juist?

“‘Baby fever’ of babydrang is het gevoel dat opspeelt bij het zien van een schattige baby of iets dat met baby’s te maken heeft: een leuk paar kleine sneakers bijvoorbeeld”, legt psychologie professor Gary Brase, van de Kansas State University, uit aan website Tonic Vice. Denk na over hoe je je voelt als je je favoriete ijssmaak ziet. Op dat moment wil je gewoon een ijsje en denk je niet na over calorieën of over het aantal minuten dat je moet lopen om die opnieuw te verbranden. Babydrang kan daarmee vergeleken worden. Je ziet een schattige baby en wil er zelf ook één, maar houdt geen rekening met hoeveel moeite of geld het kost om er eentje op te voeden.

Onderzoekers zijn nog druk bezig met onderzoeken wat deze gevoelens exact oproept. Verrassend genoeg worden ze niet per se aan een geslacht gelinkt. “Er wordt verwacht dat het vooral vrouwen zijn die met rammelende eierstokken te maken krijgen en ze krijgen deze gevoelens wel degelijk vaker dan mannen, maar mannen maken het ook mee”, stelt Brase. Bij dames zwakt de gevoeligheid voor babydrang af naarmate ze ouder worden, terwijl die bij mannen juist toeneemt.

Waarom willen mensen kinderen?

Heel wat factoren spelen mee wanneer mensen besluiten om een kindje te krijgen. Die drang speelt daarbij mee, meent Brase. Maar ook groepsdruk laat sporen na. Zo zijn we sneller geneigd zelf te beginnen nadenken over kinderen als onze vrienden en familieleden een gezin stichten. Daarnaast spelen ook nog heel wat maatschappelijke factoren zoals de economie en gendergelijkheid een rol.

Welke rol speelt je biologische klok?

“Vrouwen stellen zichzelf de vraag: ik wil een kind, waarom heb ik nog geen kind?”, en dat is eigenlijk wat baby fever inhoudt, legt doctoraat student Isa McAllister aan de Pennsylvania State University uit. “Het is het verlangen om een kind te hebben. Alleen is dat bij ons niet zo erg uitgesproken omdat wij vaak de mogelijkheid hebben om een kind te hebben wanneer we dat willen.”

Zo’n plotse kinderwens draait vooral om een psychologisch mechanisme: je lichaam dat je vertelt dat het tijd is om je genen door te geven. Maar het heeft ook met onze cultuur te maken. Sociale verwachtingen spelen een grote rol volgens McAllister. “We vinden vrouwen nog steeds ‘onvolledig’ als ze geen kinderen hebben. Ik zeg niet dat dat waar is, maar dat is gewoon wat onze maatschappij lijkt te denken.”