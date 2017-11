Facebook blokkeert foto van onderwatergeboorte door Belgische fotografe Naz Taha

05u54

Bron: AD.nl 0 Marijke Thoen Deze foto werd door Facebook offline gehaald. Familie Facebook heeft de account van de Belgische geboortefotografe Marijke Thoen geblokkeerd vanwege een bijzondere foto van een onderwatergeboorte. Het beeld, dat binnen enkele uren viraal ging, zou te aanstootgevend zijn.

"Op de geboortefoto is een tepel te zien, maar als dat de reden is, vinden we het ronduit belachelijk," reageert een verontwaardigde Linda Vriesen, voorzitter van de beroepsvereniging Geboortefotografen.com. Ze erkent dat Facebook een streng beleid hanteert, maar heeft geen begrip voor de rigoureuze reactie van het techbedrijf. "Dit was een enorm gewaardeerde foto van een intieme bevalling. Het werd duizenden keren gedeeld en geliked. Dat daar toevallig een tepel op te zien is, lijkt me niet aanstootgevend. Het heeft niets met porno te maken."

Het gezin dat de fotograaf inhuurde om de geboorte van hun tweede kind vast te leggen, liet vorig jaar ook hun dochtertje fotograferen door Thoen. Die foto werd tijdens de jaarlijkse wedstrijd van Birthphotographers.com verkozen tot mooiste geboortefoto van het jaar. Vorige week fotografeerde Thoen de geboorte van het broertje van die eerste baby. En die foto is nu offline gehaald.

Schandelijk

Facebook heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De netwerksite ziet de foto vermoedelijk als aanstootgevend materiaal. Het bedrijf ligt regelmatig onder vuur voor het bannen van foto’s. Voor fotografen ligt dat extra gevoelig. Sociale media vormen een mooi platform om hun werk te tonen en zo nieuwe opdrachten binnen te halen. Volgens de fotograaf moet Facebook haar ‘tepelbeleid’ herzien.

Marijke Thoen De winnende foto van vorig jaar.