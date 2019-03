Wastips Gesponsorde inhoud Exit zweetgeurtjes en modder. Zo was jij je sportkledij! Aangeboden door Miele

12u00 0 Familie Vuistje voor jou want jij houdt er een actieve levensstijl op na. Dat betekent dat die work-out-tenue best fris (exit zweetgeurtjes!) gewassen klaarligt, telkens de sportkriebels de overhand nemen. Just do it! Met deze 5 wastips bijvoorbeeld:

Laundry hack 1: zo pak je die zweetgeurtjes aan

Niet elk wasmiddel is even geschikt voor het wassen van sportkledij. Kies voor een wasmiddel dat de nodige enzymen bevat om zweetgeurtjes efficiënt aan te pakken. In een specifiek sportwasmiddel zitten bijvoorbeeld, net zoals in je deodorant, aluminiumzouten die de geurtjes neutraliseren. Het helpt ook om je kledij na het sporten meteen op te hangen en te laten drogen én om de kledingstukken binnenstebuiten te wassen.

Laundry hack 2: zo verslijt je sportkledij niet

Sportkledij was je het best op 30°C en op het programma: synthetische stoffen. Heb je een wasmachine van Miele? Selecteer dan het speciale sportprogramma. Omdat sportkledij weinig water absorbeert is de droogkast overbodig. Ophangen en wegwezen!

Laundry hack 3: zo verminder je het elektrostatisch effect

Voor de meeste stoffen is wasverzachter geen aanrader, maar voor sportkledij is het best handig. Een heel klein beetje (en we bedoelen écht een heel klein beetje) wasverzachter vermindert immers de statische elektriciteit.

Laundry hack 4: zo krijg je modder uit je kledij (en blijft de rest van je was ook proper)

Een voorwasprogramma is geen overbodige luxe als je thuiskomt met modderspatten op je sportoutfit. De grootste vuiligheid wordt zo meteen weggespoeld, zodat je tijdens de hoofdwas niet in een vies sopje wast.

Laundry hack 5: zo kan je die sportoutfit meteen weer aan

Wil je snel even de sportschool in? Dan kan je outfit maar best fris gewassen klaarliggen, toch? Ligt je sportbroek toch onderaan de wasmand? Miele’s Powerwash reinigt en spoelt je was perfect op exact 58 minuten.

Heb je niet voldoende wasgoed om een volledig machine te laten draaien? Kies dan voor het SingleWash programma van Miele om dat ene losse kledingstuk snel even op te frissen. Klaar in 40 minuten en go!

